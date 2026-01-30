Mladić (19) iz Srbije dobio novo srce u Minsku: RFZO platio operaciju

Momak iz Srbije (19) došao je na pregled u Minsk, stavljen na listu čekanja i odmah narednog dana dobio je srce, bez obzira na specifičnost njegovog stanja!

RFZO mu je platio operaciju u skladu sa pravilnikom i odlukom lekarske komisije o upućivanju na lečenje u inostranstvo o trošku države.

We begin the year with great enthusiasm, continuing our joint projects through the signing of an MoU between two elite institutions: The Institute for Cardiovascular Diseases “Dedinje” (Belgrade) and RSPC “Cardiology” (Minsk).



Medicine knows no borders.



— Ilina Vukajlović (@IlinaVukajlovic) 30. јануар 2026.

Ambasadorka Srbije u Belorusiji Ilina Vukajlović objavila je fotografije iz bolnice u Minsku gde je operacija izvršena.

