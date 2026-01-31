TURISTIČKI BUM U SRBIJI! Više od 1,29 miliona noćenja na ovoj destinaciji, gosti stižu sa svih strana sveta

Zlatibor je tokom 2025. godine potvrdio status jedne od najjačih turističkih destinacija u Srbiji, ostvarivši više od 1,29 miliona noćenja i snažan rast u svim ključnim pokazateljima turističkog prometa.

"Prema podacima Republički zavod za statistiku, u periodu januar decembar 2025. godine na Zlatibor je ostvareno ukupno 1.291.224 noćenja, što predstavlja rast od šest odsto u odnosu na prethodnu godinu. Ovim rezultatom Zlatibor se, odmah iza Beograda, nalazi na prvom mestu po broju ostvarenih noćenja među svim turističkim destinacijama u Srbiji" kazali su za RINU u TO Zlatibor.

Ukupan broj dolazaka iznosio je 456.102, što je skoro osam odsto više nego 2024. godine. Domaći turisti i dalje čine većinu sa udelom od 61,3 odsto, dok strani gosti učestvuju sa 38,7 odsto, uz jasan trend rasta i sve manju razliku između domaćih i inostranih posetilaca.

Posebno je značajan podatak da je broj noćenja stranih turista uvećan za više od 24 odsto, što dodatno potvrđuje sve snažniju međunarodnu prepoznatljivost Zlatibora. Među deset najvažnijih inostranih tržišta sa kojih gosti dolaze nalaze se Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija, Kina, Ruska Federacija, Hrvatska, Malta, Izrael, Rumunija i Slovenija.

Direktor Turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović istakao je da ovi rezultati potvrđuju dugoročan i planski razvoj destinacije.

"Nakon rekordne 2024. godine, u kojoj je Zlatibor ostvario više od 1,22 miliona noćenja, posebno raduje činjenica da je i tokom 2025. zabeležen stabilan rast. Kako je naveo, to je rezultat kontinuirane promocije destinacije, unapređenja kvaliteta turističkih sadržaja, razvoja infrastrukture i stalnih ulaganja, kao i dobre saradnje lokalnog i privatnog sektora" kazao je Živanović.

Ostvareni rezultati potvrđuju da je Zlatibor destinacija koja uspešno spaja prirodne vrednosti, bogatu ponudu, kvalitetan smeštaj i sadržaje prilagođene različitim ciljnim grupama, čime se pozicionira kao jedan od najstabilnijih i najatraktivnijih turističkih centara u Srbiji tokom cele godine.

Autor: Jovana Nerić