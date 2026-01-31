PKS pozdravila odluku o prekidu štrajka kamiondžija: Prevoznici pokazali odgovornost prema celokupnoj privredi

PKS posebno ističe konstruktivnu saradnju, razumevanje i posvećenost rešavanju ovog problema koje su pokazali Kabinet predsednika Vlade Srbije Đure Macuta, nadležna ministarstva, kao i strane poslovne asocijacije u Srbiji.

Privredna komora Srbije pozdravlja odluku prevoznika da obustave blokade i ocenjuje da je postignuto rešenje koje pokazuje odgovornost, zrelost i svest o opštem interesu privrede i društva u celini.

Poslovna zajednica i transportni sektor zajedno su pokrenuli rešavanje pitanja koje godinama unazad nije dobijalo adekvatnu pažnju. Primena pravila 90/180 na profesionalne vozače danas je jasno pozicionirana kao ozbiljan ekonomski i logistički problem, koji zahteva sistemsko rešavanje od strane institucija Evropske unije.

Evropska komisija predstavila je novu vizu strategiju koja predstavlja korak ka rešenju problema ograničenja boravka profesionalnim vozačima u Šengen zoni, što je dobar početak dugoročnog rešavanja ovog problema.

Zajedničkim delovanjem jasno je ukazano na posledice koje ovaj problem ima ne samo po vozače, već i po industriju, izvoz, lance snabdevanja i konkurentnost privrede.

Danas je, na zahtev poslovne zajednice Srbije, hitno održana i sednica Nacionalnog tela za olakšanje trgovine, na kojoj je dogovoreno da se granični kapaciteti Republike Srbije podignu na maksimum, kao i da se kolege iz Mađarske i Hrvatske zvanično zamole za dodatnu koordinaciju, sa ciljem smanjenja zastoja i kolona na graničnim prelazima ka EU.

Ovo je važan korak napred i početak rešavanja kompleksnog pitanja. Privredna komora Srbije ostaje snažno posvećena daljim aktivnostima, u partnerstvu sa svim relevantnim učesnicima, kako bi se obezbedilo održivo i pravedno rešenje u interesu vozača, privrede i stabilnog funkcionisanja tržišta Zapadnog Balkana i Evropske unije.

Autor: Pink.rs