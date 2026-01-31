Upozorila vozače na radar, pa platila drakonsku kaznu: O ovim posledicama nije mogla ni da sanja

Žena u Švajcarskoj kažnjena je sa 600 franaka jer je na društvenim mrežama upozorila na privremeni radar, podsećajući da i naizgled bezazleni postupci mogu imati ozbiljne posledice.

Naizgled bezopasan potez završio se prijavom koju je podnela nepoznata osoba, a ukoliko ne plati, preti joj i zatvorska kazna. U Nemačkoj je situacija drugačija.

Prema ADAC-u (Nemački automobilski klub), automatska upozorenja su zabranjena u Nemačkoj, što znači da se ne smeju koristiti ili imati spremne za rad tehnički uređaji ili funkcije koje upozoravaju na kontrole brzine.

Ovo uključuje radarske aplikacije, detektore radara i navigacione funkcije ako se aktivno koriste tokom vožnje.

Svako ko prekrši ovu zabranu čini prekršaj za koji je predviđena novčana kazna od 75 evra i jedan kazneni poen. S druge strane, upozorenja putem radija su dozvoljena.

Prema ADAC-u, radio izveštaji o lokacijama radarskih kamera su legalni jer se emituju bez obzira na trenutnu lokaciju primaoca. Iz istog razloga, upozorenja o radarskim kamerama su dozvoljena putem objava na društvenim mrežama.

- Takođe možete upozoriti druge učesnike u saobraćaju ručnim signalima ili znacima, pod uslovom da ih ne uznemirate ili ne ometate. U suprotnom, policija može ovo zabraniti. Međutim, uobičajena praksa treptanja svetla (svetlosnog signala) radi upozorenja na radar nije dozvoljena - navodi ADAC, prenosi Telegraf.

