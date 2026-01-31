PREMINULA BAKA MILKA! Beograd se oprašta od najstarije sugrađanke: Doživela je 111 godina, iza sebe ostavila priču kakvu retko koja generacija može da ispriča (FOTO)

Baka Milka Bauković Radivojević preminula je u Beogradu u 111. godini života, a sahranjena je u petak, 30. januara, ostavivši iza sebe priču kakvu retko koja generacija može da ispriča.

Prema podacima Međunarodne istraživačke grupe, kao i portala Gerontologija Viki, baka Milka nije bila samo najstarija žena u Srbiji, već i najstarija osoba u zemlji. Tu titulu nosila je i prošle godine, kada je 5. februara obeležila svoj 110. rođendan, o čemu su tada pisale i „Novosti“.

Vest o njenoj smrti duboko je potresla komšije i sugrađane, koji su se od bake Milke oprostili dirljivim porukama na društvenim mrežama.

„Napustila nas je naša komšinica, baka koja je u ovoj zgradi i našem komšiluku proživela neverovatnih 111 godina. U vremenu u kojem stalno govorimo o dugovečnosti i održivosti, njen život bio je prava, živa definicija tih pojmova“, navodi se u jednoj od objava.

Komšije su podsetile da je baka Milka bila tihi svedok čitavog jednog veka istorije. Preživela je različite epohe, dva svetska rata, sve lokalne ratove, smene država i sistema – od kraljevine, preko SFRJ i SRJ, do današnje Srbije. Istoriju koju danas učimo iz knjiga, ona je živela, dan po dan, tiho i dostojanstveno.

„Njen odlazak je snažan podsetnik svima nama da je vreme najdragoceniji resurs koji imamo. Da su strpljenje, istrajnost i mir put ka svakoj pobedi. I da svaki dan nosi priliku da ostavimo trag – baš kao što je ona ostavila svoj, nenametljivo, ali trajno“, napisali su oni koji su je poznavali.

U porukama se ističe i da život bake Milke treba da bude motivacija svima da svakodnevne obaveze obavljamo smirenije i sa više ljubavi, da se jedni prema drugima odnosimo sa razumevanjem i empatijom, i da ne zaboravimo koliko je život, uprkos svemu, lep.

„Neka nam sećanje na njen dug i ispunjen život bude podsticaj da biramo mir, dobrotu i ljubav. Život je lep. Živeli“, navodi se u jednoj od oproštajnih poruka.

Na kraju, komšije su uputile i reči zahvalnosti: „Baki Milki – spokoj duši i veliko hvala što nam je dala nadu da dug i dostojanstven život postoji. Iskreno saučešće celoj porodici.“

