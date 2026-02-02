Macut: Razmatramo mogućnost da se VMA uključi u rešavanje liste čekanja za ortopediju

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut posetio je danas Vojnomedicinsku akademiju zajedno sa ministrom odbrane Brstislavom Gašićem i ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarem i izjavio da su razmatrali mogućnost da se VMA uključi u rešavanje liste čekanja za ortopediju.

Macut je kazao da je tokom sastanka na VMA analizirana mogućnost saradnje civilnog i vojnog zdravstva u Srbiji i da se rasterete liste čekanja, pre svega za operacije kolena i kukova.

On je dodao da su razgovarali o tome kako da se sihronizuje rad zdravstvenih ustanova u Srbiji i da se uključe i vojne ustanove, a pre svega VMA koja u oblasti ortopedije ima veliko iskustvo i tradiciju.

"VMA je vodeća ustanova u ovom sektoru i davala je značajan doprinos u oblasti vojnog zdravstva, ali i pružala pomoć u civilnom zdravstvu pre svega preuzimajući hitne slučajeve koji su nezbrinututi ili nisu bili u mogućnosti da budu pokriveni u sektoru civilnog zdravstva. Mi smo govorili o mogućnostima saradnje u oblasti ukupnog zdravstva u Srbiji. Mislim da predlog koji je predsednik Srbije na nedavnoj proširenoj sednici Vlade Srbije dao za rešavanje lista čekanja, a koji se odnosi na liste čekanja u ortopediji, na kukove i kolena, predstavlja mogućnost unapređenja ove saradnje", rekao je Macut.

On je najavio da će u narednom periodu biti organizovan sastanak na kom će se okupiti načelnici ortopedskih odeljenja iz bolnica širom Srbije, uključujući i vojno zdravstvo na kome će se razmatrati mogućnosti za usklađivanje zdravstvenog sektora.

"Nadam se da ćemo uskoro organizovati jedan sastanak gde će se okupiti načelnici ortopedskih odeljenja iz bolnica širom Srbije, uključujući i vojno zdravstvo. Izuzetno je dobro što smo krenuli upravo od VMA gde smo imali jedan kolegijalni razgovor i mislim da ćemo iz ovoga izaći sa konkretizovanjem plana na polju zbrinjavanja ljudi koji čekaju veštačke kukove i kolena, ali pokazaće zapravo i mogućnost da naš zdravstveni sistem u nekim situacijama i nekim trenucima funkcioniše jedinstveno", rekao je Macut.