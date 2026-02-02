AKTUELNO

Društvo

Macut: Razmatramo mogućnost da se VMA uključi u rešavanje liste čekanja za ortopediju

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut posetio je danas Vojnomedicinsku akademiju zajedno sa ministrom odbrane Brstislavom Gašićem i ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarem i izjavio da su razmatrali mogućnost da se VMA uključi u rešavanje liste čekanja za ortopediju.

Macut je kazao da je tokom sastanka na VMA analizirana mogućnost saradnje civilnog i vojnog zdravstva u Srbiji i da se rasterete liste čekanja, pre svega za operacije kolena i kukova.

On je dodao da su razgovarali o tome kako da se sihronizuje rad zdravstvenih ustanova u Srbiji i da se uključe i vojne ustanove, a pre svega VMA koja u oblasti ortopedije ima veliko iskustvo i tradiciju.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

"VMA je vodeća ustanova u ovom sektoru i davala je značajan doprinos u oblasti vojnog zdravstva, ali i pružala pomoć u civilnom zdravstvu pre svega preuzimajući hitne slučajeve koji su nezbrinututi ili nisu bili u mogućnosti da budu pokriveni u sektoru civilnog zdravstva. Mi smo govorili o mogućnostima saradnje u oblasti ukupnog zdravstva u Srbiji. Mislim da predlog koji je predsednik Srbije na nedavnoj proširenoj sednici Vlade Srbije dao za rešavanje lista čekanja, a koji se odnosi na liste čekanja u ortopediji, na kukove i kolena, predstavlja mogućnost unapređenja ove saradnje", rekao je Macut.

On je najavio da će u narednom periodu biti organizovan sastanak na kom će se okupiti načelnici ortopedskih odeljenja iz bolnica širom Srbije, uključujući i vojno zdravstvo na kome će se razmatrati mogućnosti za usklađivanje zdravstvenog sektora.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

"Nadam se da ćemo uskoro organizovati jedan sastanak gde će se okupiti načelnici ortopedskih odeljenja iz bolnica širom Srbije, uključujući i vojno zdravstvo. Izuzetno je dobro što smo krenuli upravo od VMA gde smo imali jedan kolegijalni razgovor i mislim da ćemo iz ovoga izaći sa konkretizovanjem plana na polju zbrinjavanja ljudi koji čekaju veštačke kukove i kolena, ali pokazaće zapravo i mogućnost da naš zdravstveni sistem u nekim situacijama i nekim trenucima funkcioniše jedinstveno", rekao je Macut.

#VMA

#lista čekanja

#Đuro Macut

POVEZANE VESTI

Politika

Očekujem dobre vesti za NIS: Oglasio se premijer Macut i najavio naredne korake Srbije

Društvo

Lončar: Rešavanje liste čekanja prilika za istorijsku promenu u zdravstvenom sistemu

Politika

PREMIJER MACUT RAZGOVARAO DANAS SA VIŠE MINISTARA NOVE VLADE: Razgovori o situaciji u ministarstvima radi efikasnije realizacije ciljeva u radu

Politika

VMA PREUZIMA OPERACIJE KUKOVA I KOLENA? Premijer Macut najavio veliku promenu: Vojska se uključuje u rešavanje lista čekanja!

Politika

Macut sa Butaleom: postoji prostor za produbljivanje saradnje Srbije i Bocvane

Politika

Macut o skraćenju časova u srpskim školama: Nastavni programi su preobimni, mora da se sagleda da li je to realno