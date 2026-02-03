EPS u plusu 42,3 miljarde dinara, ministarka Đedović: Racionalno i domaćinsko upravljanje dalo rezultate

Skupština EPS usvojila je Izveštaj o poslovanju za 2025. godinu.

Skupština Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“ usvojila je Izveštaj o realizaciji Trogodišnjeg plana poslovanja za 2025. godinu u kojoj je ostvarena dobit od 42,3 milijarde dinara, što je značajano bolje od 2024.

Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike i predstavnik osnivača u Skupštini EPS AD, istakla je da je najveća energetska kompanija u zemlji i treću godinu zaredom nastavila trend stabilnog poslovanja, dobiti i kontinuiranog investiranja.

- Uzimajući u obzir najlošiju hidrologiju na Dunavu u poslednjih 35 godina, ostvarena dobit jasan je pokazatelj da domaćinsko i racionalno upravljanje kompanijom daje dobre rezultate. Godina za nama bila je i godina izazova i reformi, uz povećanu proizvodnju uglja i povećanu proizvodnju električne energije iz termo kapaciteta - rekla je Đedović Handanović.

Ona je naglasila da je u 2025. godini EPS ojačao svoju snagu za 76 novih, zelenih megavata i da prvi put u svom portfoliju ima energiju vetra i sunca. Ministarka je ukazala i na završene ekološke projekte, jer je završen probni rad postrojenja za odsumporavanje u TENT A i izgradnja istog takvog postrojenja u TENT B.

- I realizacija investicija bila je dobra, čak 97 odsto od plana. Ulaganja u 2025. godini dostigla su 52,7 milijardi dinara i od toga je 44,97 milijardi dinara bilo iz sopstvenih sredstava. Važno je istaći da se zbog obima i složenosti pripremnih aktivnosti početak realizacije strateškog projekta gradnje solarnih elektrana snage 1 GW sa baterijskim skladištem očekuje u 2026. godini. Ključno je da se u narednom periodu više i brže radi na razvoju strateških projekata reverzibilne HE „Bistrica“ i solarnih elektrana - rekla je Đedović Handanović.

Ona je podsetila da je u toku najveća montaža rudarske opreme za čak četiri sistema u RB „Kolubara“, te da je za svaku pohvalu stoprocentna realizacija investicija u rudarstvu od 18,8 milijardi dinara.

- Takođe, tokom prošle godine završen je najveći deo radova na revitalizaciji drugog agregata RHE „Bajina Bašta“, pa će „zlatna rezerva“ EPS od marta u punom kapacitetu doprineti energetskoj sigurnosti Srbije - poručila je ona.

Visoki procenat realizacije investicija pratila je i činjenica da nije bilo izmena i rebalansa plana poslovanja.

- To je sigurno jedan od znakova poboljšanja planiranja kompanije. Primetan je i nastavak transformacije, u okviru kojeg je prvi put urađeno ocenjivanje ključnih pokazatelja uspešnosti Izvršnog odbora, ali je potrebno više rada, i truda u ovom procesu. Usvojen je Akcioni plan dekarbonizacije, nastavljene su organizacione promene, postavljeni su novi temelji, međutim obezbeđenje energetske sigurnosti zahteva kontinuiran rad na razvoju novih proizvodnih kapaciteta, razvoju ljudskih resursa, poboljšanju organizacione kulture i efikasnosti i produktivnosti kompanije, uključujući sve ogranke - rekla je Đedović Handanović.

Autor: S.M.