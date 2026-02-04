SRPSKA PRINCEZA iznela ZASTRAŠUJUĆE detalje o Epstajnovim potrebama koje su morale biti zadovoljene: Zahtevao je TRI ORGAZMA DNEVNO

Nova dokumentarna emisija "Ko je ubio Džefrija Epstajna?" donosi niz potresnih tvrdnji i svedočenja o odnosu između osuđenog američkog finansijera i seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna i njegove dugogodišnje partnerke Gislejn Maksvel, koja trenutno služi zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima i seksualne eksploatacije maloletnica.

U dokumentarcu se iznose tvrdnje da je Maksvel aktivno dovodila devojke Džefriju Epstajnu kako bi, prema njenim sopstvenim rečima, "zadovoljila njegov neverovatan seksualni nagon". Ove navode iznosi američka spisateljica i novinarka Kristina Oksenberg, dugogodišnja prijateljica Maksvelove i mlađa ćerka princeze Jelisavete Karađorđević.

Kristina u dokumentarcu navodi da Gislejn Maksvel nije pokazivala grižu savesti zbog onoga što je radila, već je o svemu govorila otvoreno i bez zadrške.

"Govorila mi je da on ima neverovatan seksualni nagon, da mora da ima tri orgazma dnevno i da mu ona pomaže tako što dovodi devojke. Nije imala nikakav problem da mi to kaže. Ako išta - bila je ponosna", ispričala je Oksenberg.

Gislejn Maksvel je ćerka britanskog medijskog mogula Roberta Maksvela, koji je preminuo 1991. godine, nakon čega su isplivale optužbe o masovnim finansijskim prevarama i krađi penzionih fondova zaposlenih u njegovim kompanijama.

Nakon očeve smrti i gubitka finansijske sigurnosti, Maksvel se seli u Njujork, gde upoznaje Džefrija Epštajna. Njihov odnos ubrzo prerasta u blisko partnerstvo, a Maksvel postaje centralna figura u njegovom privatnom i društvenom životu.

Kako navodi pravna analitičarka Ešli Banfild, Epstajn je uz njenu pomoć uspeo da se "uvuče u najviše krugove njujorškog društva", dok je istovremeno skrivao svoje kriminalne aktivnosti.

Maksvel je Epstajna upoznavala sa brojnim moćnim i slavnim ličnostima, među kojima su bivši američki predsednici, ali i članovi britanske kraljevske porodice, uključujući princa Endrua.

Aktivistkinja za prava žrtava trgovine ljudima Končita Sarnoff u dokumentarcu navodi da je Maksvel vremenom preuzela ključnu ulogu u Epstajnovom domaćinstvu.

"Maksvel je postala gospodarica kuće. Ona je bila ta koja je dovodila devojke za koje je smatrala da će se Epstajnu dopasti", navela je Sarnoff.

Svedočenja žrtava

Dokumentarac donosi i potresna svedočenja žena koje su preživele zlostavljanje. Među njima je i Marija Farmer, bivša Epštajnova recepcionerka, koja opisuje sumnjive aktivnosti koje je primetila dok je radila u njegovoj njujorškoj rezidenciji.

"Videla sam mnogo dece, malih devojčica, kako dolaze i odlaze. Sećam se da sam pomislila: kako je moguće da toliko mladih devojaka dolazi ovde?", rekla je Farmer.

Govoreći o jednom konkretnom incidentu, Marija Farmer navodi da ju je Maksvel odvela u sobu i rekla joj da Epštajnu pruži masažu stopala, nakon čega je došlo do seksualnog zlostavljanja.

"Počeo je da me dodiruje po grudima, a ona je to isto radila. Oboje su me uvrtali rukama. Bilo je izuzetno neprijatno, ponižavajuće i zastrašujuće", ispričala je.

Farmer priznaje da je u jednom trenutku pomislila da neće preživeti.

"To je bio najstrašniji trenutak u mom životu. Mislila sam da ću umreti i razmišljala sam o majci i kako bi ona to podnela."

Džefri Epstajn pronađen je mrtav u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku 10. avgusta 2019. godine, dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima i seksualno zlostavljanje maloletnica. Zvanično, smrt je okarakterisana kao samoubistvo, ali su gotovo odmah počele spekulacije da je možda ubijen zbog svojih veza sa moćnim ljudima širom sveta.

Upravo tim pitanjem bavi se dokumentarac "Ko je ubio Džefrija Epstajna?", koji pokušava da rasvetli da li je Epštajn sebi oduzeo život ili je njegova smrt posledica nečeg daleko mračnijeg.

Autor: N.B.