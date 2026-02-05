Bečejska fabrika Flora prešla u vlasništvo novosadskog Preston Holdinga

Fabrika prehrambenih proizvoda Flora iz Bečeja dobila je novog vlasnika, nakon što je novosadski Preston Holding preuzeo kompletan vlasnički udeo u kompaniji Flora Foods Bečej. Dosadašnji vlasnik bila je holandska Wheat Corn Holding B.V.

Fabrika Flora iz Bečeja je savremeni proizvođač smrznutog i sterilisanog voća i povrća, sa snažnim brendom i tradicijom dužom od 40 godina kao i godišnjim kapacitetom prerade do 18.000 tona.

Oslanjajući se na prirodne sirovine i visoke standarde kvaliteta, Flora svoje proizvode plasira na domaće i međunarodno tržište.

Ulazak fabrike Flora u sistem Preston Holdinga predstavlja početak nove razvojne faze fabrike, sa fokusom na tehnološka ulaganja, povećanje kapaciteta i jačanje saradnje sa domaćim poljoprivrednim proizvođačima.

Transakcija predstavlja deo dugoročne strategije holdinga usmerene na ulaganja u proizvodne kompanije sa jasnim potencijalom rasta, izvoza i operativnog unapredjenjanaglašavaju u Preston Holdingu.

Ko je Preston Holding?

Preston Holding je investiciono-razvojna kompanija sa iskustvom u složenim restrukturiranjima, uključujući Beohemiju i slovenački trgovinski lanac Merkur. Kompanija je ranije sa MK Grupom bila osnivač i suvlasnik MK Logistike iz čijeg je vlasništva izašla u skladu sa investicionom strategijom, o čemu je izveštavao Forbes Srbija.

Vlasniku Preston Holdinga Davoru Milićeviću "Prva Evropska kuća" u Beogradu je dodelila priznanje "Najevropljanin" iz oblasti menadžmenta u privredi za 2019. godinu.

Autor: Pink.rs