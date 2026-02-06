Zadušnice i Dan zaljubljenih padaju na isti dan ove godine: Evo šta to znači i kako obeležiti

Za one koji poštuju pravoslavnu tradiciju, dan počinje molitvom i posetom groblju, paljenjem sveća i ostavljanjem cveća na grobovima voljenih

U 2026. godini Dan zaljubljenih i tradicionalne pravoslavne zadušnice padaju na isti datum, što je neuobičajena situacija jer se radi o praznicima sa različitim značenjima.

Jedan simbolizuje ljubav i romantične veze, a drugi se odnosi na sećanje na preminule i molitvu za njih. Ovaj spoj praznika privukao je pažnju javnosti i vernika širom regiona.

Šta su zadušnice?

Zadušnice su dani u pravoslavnom kalendaru kada se posebno pominju i sećaju preminuli. U to vreme vernici posećuju groblja, pale sveće i ostavljaju cveće na grobovima svojih najmilijih kako bi iskazali sećanje i molitvu za njihove duše.

Ova tradicija duboko je ukorenjena i predstavlja priliku da porodice i prijatelji odaju počast i sećaju se voljenih koji više nisu sa nama.

Zadušnice se obično obeležavaju dan pre nedeljnih praznika, ali u 2026. zbog pada pravoslavne nedelje na isti dan, zadušnice su se pomerile i padaju zajedno sa Danom zaljubljenih.

Dan zaljubljenih i njegovo značenje

Dan zaljubljenih, poznat i kao Valentinovo, proslavlja se 14. februara i posvećen je slavljenju ljubavi, romantike i emotivnih veza. Tog dana, parovi razmenjuju poklone, čestitke, cveće i poruke ljubavi, izražavajući svoja osećanja jedno prema drugom.

Tradicija Dana zaljubljenih nije deo pravoslavnih običaja, već je nastala iz paganskih i kasnije hrišćanskih legendi o Svetom Valentinu, ali je postala globalno popularna kao dan posvećen romantičnoj ljubavi i emotivnim vezama.

Šta znači kada se oba dana "poklope"

Kada Dan zaljubljenih i zadušnice padnu na isti datum, to može imati posebno značenje za mnoge ljude: dok se sa jedne strane proslavlja ljubav između živih, sa druge strane se odaje počast onima koji su otišli.

Takav spoj praznika može podstaći ljude da razmišljaju o ljubavi u širem smislu - ne samo kao romantičnoj, već i kao dubokoj zahvalnosti, porodičnoj povezanosti i sećanju na voljene koji više nisu među nama.

Mnogi vernici smatraju da je to prilika da se ljubav proslavi u svim njenim oblicima - kroz sećanje na preminule, kroz zahvalnost prema partneru ili prijateljima i kroz zahvalnost za sve važne ljude u životu.

Kako se obeležava takav dan

Za one koji poštuju pravoslavnu tradiciju, dan počinje molitvom i posetom groblju, paljenjem sveća i ostavljanjem cveća na grobovima voljenih. Parovi i porodice često zajedno prisustvuju liturgijama i mole se za počinak duša, ali i za mir i blagostanje živih.

S druge strane, oni koji žele da proslave Dan zaljubljenih takođe mogu da to učine kroz romantične gestove, zajedničke trenutke i pažljivo odabrane poklone, sve dok se sećanje na preminule ne zaboravi već ostane u srcu kao deo šire priče o ljubavi i životu.

Autor: D.Bošković