AKTUELNO

Društvo

Hitna odluka Vlade: Umanjuju se računi za struju ovim građanima

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici zaključak kojim je naloženo da se građanima koji su tokom januara, usled snežnih padavina, bili bez električne energije nenajavljeno, duže od 24 sata u kontinuitetu umanji celokupan iznos računa.

To se odnosi na građane koji žive u Borskom, Zlatiborskom, Moravičkom, Mačvanskom, Kolubarskom i Zaječarskom upravnom okrugu, navodi se u saopštenju Vlade Srbije.

Zaključkom su preduzeća Elektromreža Srbije i Elektrodistribucija Srbije zadužena da snabdevačima električne energije dostave podatke o područjima u kojima je došlo do prekida u snabdevanju strujom u januaru ove godine, kao i podatke o krajnjim kupcima električne energije sa tih područja kod kojih je došlo do nenajavljenih prekida u snabdevanju električnom energijom duže od 24 časa kumulativno.

Takođe, ta preduzeća zadužena su i da snose troškove umanjenja računa u celini za krajnje kupce i da po realizaciji sačine Izveštaj o sprovođenju zaključka i dostave ga Vladi.

Autor: S.M.

#Struja

#građani

#računi

#umanjenje

#vlada srbje

POVEZANE VESTI

Politika

Vlada usvojila zaključak o lečenju obolelih od retkih bolesti na inicijativu Vučića

Društvo

Vlada Srbije predložila da BADNJI DAN bude neradan

Politika

NOVE ODLUKE VLADE SRBIJE! Formiran moćni državni savet

Društvo

Nova odluka Vlade Srbije: Stižu krediti za porodične biznise

Politika

MENJA SE ZAKON O UDŽBENICIMA Ukida se monopol, Vučević: Tražio sam uvođenje nacionalnog paketa

Politika

Vlada Srbije odlučila: Lokalnim samoupravama zahvaćenim letnjim požarima biće dodeljeno 60 miliona dinara