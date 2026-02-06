Putevi Srbije: Tag obavezan od 1. aprila za ovu kategoriju vozila

Preduzeće "Putevi Srbije" objavilo je danas da obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije, odnosno teretna vozila počinje od 1. aprila.

Kako je navedeno u saopštenju preduzeća, u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, obavezna je upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije – teretna vozila od 1. januara 2026.godine.

U cilju obezbeđenja prelaznog perioda i tehničke podrške za sve korisnike, preduzeće "Putevi Srbije" je donelo odluku da primenu zakonskih odredbi odloži do 1. aprila.

Obavezna upotreba TAG uređaja za vozila IV kategorije uvedena je radi povećanja protočnosti saobraćaja, smanjenja gužvi na naplatnim stanicama, unapređenja bezbednosti i efikasnosti u sistemu elektronske naplate putarine (ENP), kao i planiranog uvođenja naplate putarine na putevima nižeg reda za teška teretna vozila.

Novi sistem će funkcionisati bez naplatnih stanica - free flow sistem, dok će TAG uređaji biti kompatibilni sa postojećim sistemom.

Prepoznavši ekonomske i operativne prednosti elektronske naplate putarine (ENP), domaći prevoznici u čak 85 odsto korišćenje autoputeva plaćaju putem TAG uređaja.

Putevi Srbije pozivaju sve prevoznike da uvedu TAG uređaje u svoja vozila u najkraćem roku i time osiguraju brži, jednostavniji i bezbedniji prolazak kroz naplatne stanice.

Autor: S.M.