Otkrivene strašne brojke o električnim skuterima u Srbiji: U udesima je grad veličine Uba nestao sa zemlje

Predsednik Asocijacije za bezbednost motociklista Vladimir Jevtić izjavio je danas da električni skuteri, odnosno mopedi, mogu da budu veoma opasni za njihove vozače i da je verovatnoća da se strada na električnom mopedu čak 15 puta veća nego na motociklu.

Jevtić je za Tanjugu rekao da prodavci električnih skutera koriste zakonsku sivu zonu i prodaju električne skutere tvrdeći da za njih nije potrebna dozvola, da ne moraju da se registruju, pa čak da ne mora ni da se nosi kaciga.

On ističe da električni dvotočkaši mogu da se svrstaju u tri kategorije, od kojih prvu čine električni skuteri, koji su zapravo o električni mopedi, električni bicikli, koji su zakonski definisani na 250 vati, ili 0,25 kilovata, i električne trotinete.

Kako je rekao reklame za električne trotinete prikazuju ta vozila koja mogu da idu preko 100 kilometara na sat i zapitao se kako je moguće da neko nema toliko moralne odgovornosti da zna da tako nešto ne može da proda detetu.

Takođe, što se tiče električnih skutera, koji bi trebalo da budu ograničeni na maksimalnu brzinu od 25 km na sat, Jevtić kaže da su oni radili probe i da, neki od njih, idu čak i više od 100 km na sat, iako se fiktivno vode na 25.

"I nije problem u ubrzanju, problem je kada počneti da kočite. Tada zaustavni put postaje drastično duži. Ta vozila nemaju ABS, a kada ste na dvotočkašu, a nemate ABS, tada se tehnike kočenja drastično razlikuju. Dakle, pričamo o jednoj lančanoj reakciji, šta sve može da se dogodi", naglasio je Jevtić.

On upozorava da ljudi vide samo lepe stvari i kako će sa što manje novca rešiti problem prevoza, a prodavci profiti, koji kako ističe, ne sme da bude prioritet u odnosu na nečiju bezbednost.

"I sad zamislite da detetu kupite nešto tako i ubacite ga u ove uslove saobraćaja u srpskim gradovima, gde je prosečno vreme putovanja više od 40 minuta, gde su vozači postali izrazito agresivni, gde imate puno distrakcija, korišćenja mobilnog telefona i, kada dođe do nezgode, uglavnom nema nikakve zaštitne opreme. Tu nema zaštitne opreme, nema upravljivosti, nema toga što može to dete da spasi. To su uglavnom politraumatske povrede, retko kada je ruka, retko kada je noga", naglašava Jevtić.

On ističe da je saobraćajna nezgoda sa učešćem dvotočkaša slučajan proces i da ne mora čak doći ni do kontakta.

"Može doći do oduzimanja prvenstva, naglog kočenja, pada i zamislite da padnete u suprotnu saobraćajnu traku i na vaše dete naleti vozilo. Puno je primera šta može da se desi, ali, naši ljudi iz nekog razloga to ne žele da čuju zato što žele da ispune deci želju i ne razmišljaju o ovim stvarima", naglasio je Jevtić.

Ističe da je prošle godine u Srbiji poginulo 488 ljudi, a povređeno skoro 19.000 ljudi.

"Imali smo skoro 33.000 registrovanih saobraćajnih nezgoda. Za poslednjih 10 godina u Srbiji je povređeno u saobraćajnim nezgodama 215.000 ljudi. Poginulo je 6.000 ljudi u saobraćajnim nezgodama. Dakle, grad veličine Uba nestao sa lica Srbije. Dvotočkaši, u delu koji se odnosi na teške telesne povrede, čine skoro 23 odsto svih telesnih povreda u saobraćajnim nezgodama. Rizici su drastično visoki", upozorio je Jevtić.

Što se njega tiče, rešenje za te probleme je vrlo jasno.

"To je električni moped, dakle mora imati žutu tablicu i mora da se polaže za tu kategoriju. Nemojte tražiti rupe u zakonu za takve stvari, jer onda vas čeka sve ovo o čemu smo govorili.

