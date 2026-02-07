NOVIH 8.000 DINARA SE NAJAVLJUJE, I TO NE JEDNOKRATNO: Stiže značajna podrška, evo kome je novac namenjen

Grad Zrenjanin dodeljuje stipendije učenicima srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, kao i studentima visokoškolskih ustanova čiji je osnivač država ili autonomna pokrajina, koji imaju državljanstvo Srbije i prebivalište na teritoriji grada Zrenjanina.

Kako se ističe pravo na prijavu za stipendije po blažim kriterijumima imaju učenici srednjih škola i studenti koji su ili čije porodice su korisnici novčane socijalne pomoći ili se oni ili porodica nalaze u stanju socijalne potrebe. Takođe, učenici/studenti bez roditeljskog staranja, iz jednoroditeljskih porodica u kojoj je roditelj preminuo ili je nepoznat, romske nacionalne manjine, sa invaliditetom i sa hroničnim bolestima.

Isitiče se da visina mesečne stipendije koja se dodeljuje srednjoškolcima iznosi 8.100 dinara. Studentska stipendija je u iznosu 13.000 dinara, i isplaćuje se u deset rata.

Konkurs je otvoren do 20. februara.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom objavljene su na zvaničnom sajtu Grada Zrenjanina.

Autor: D.Bošković