Vozaču stigao račun od 16 MILIONA DINARA - sistem putarina u haosu

Početkom 2026. godine Island je uveo novi model naplate putarina zasnovan na pređenoj kilometraži, koji važi za sva vozila. Iznos se obračunava po kilometru - lični automobili plaćaju nekoliko centi, dok je tarifa viša za teža vozila, a naplata stiže jednom mesečno na osnovu očitanja brojila.

Međutim, već u prvim nedeljama primene pojavili su se ozbiljni problemi.

Na to je upozorio vozač autobusa Hlinur Bragason iz Egilsstadira, koji je ostao zatečen kada mu je stigao prvi račun, prenela je javna televizija RUV.

Prema obračunu, Bragason je tokom januara jednim autobusom navodno prešao neverovatnih 999.691 kilometar, zbog čega mu je zaračunato 20 miliona islandskih kruna - oko 138.000 evra, odnosno približno 16,2 miliona dinara.

Samozaposleni prevoznik rekao je da je u početku mislio da je reč o grešci.

„Prvo sam mislio da je to devetnaest hiljada, nisam nosio naočare dok sam gledao račun. Onda sam shvatio da piše devetnaest miliona i 683 hiljade, sa rokom dospeća 16. februara“, izjavio je Bragason.

Iako priznaje da je imao mnogo posla, kaže da se ne seća da je autobusom obišao planetu čak 25 puta za mesec dana.

Kada bi podaci bili tačni, morao bi da vozi prosečnom brzinom od oko 1.340 kilometara na sat bez pauze – brže i od brzine zvuka.

Ovaj slučaj dodatno je podstakao sumnje u pouzdanost novog sistema naplate putarina, dok se neobična priča munjevito proširila društvenim mrežama i izazvala burne reakcije širom Islanda.

Autor: S.M.