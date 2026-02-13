AKTUELNO

Gradonačelnik Šapca posetio Jockoviće: Ova porodica je potvrda da pronatalitetna politika koju vode država i grad daje rezultate (FOTO)

Tara, Kosta i Pavla rođeni su 21. oktobra prošle godine i svojim dolaskom ispunili su najveću želju svojih roditelja, Miloša i Milene. Nakon dugog puta i uz pomoć vantelesne oplodnje, porodica je postala bogatija za trojke, čime je ostvaren njihov životni san o roditeljstvu.

– Život nam se potpuno promenio. Bebe su unele ogromnu radost u naš dom, ali i mnogo novih obaveza. Organizovali smo se, podelili zaduženja i za sada sve funkcioniše kako treba – kaže majka Milena.

Porodicu Jocković posetio je gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić, koji je ovom prilikom uručio poklone i kolica za bebe, obezbeđene od strane Grada.

– Oni su ponos svoje porodice, ali i Šabac. Ova porodica je potvrda da pronatalitetna politika koju vode država i grad daje rezultate. U poslednjih devet godina Grad je izdvajao po 300 hiljada dinara za parove koji žele potomstvo, sa starosnom granicom do 47 godina, uključujući i postupke vantelesne oplodnje u inostranstvu. Zahvaljujući toj podršci, rođeno je šest beba – istakao je Pajić.

Otac Miloš naglašava da im je državna pomoć kroz odobrena sredstva za vantelesnu oplodnju bila od presudnog značaja na putu do roditeljstva. Dodaje i da im podrška grada mnogo znači, jer će svakodnevne šetnje sa bebama, uz nova kolica, biti znatno lakše.

