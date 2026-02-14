AKTUELNO

Društvo

'Marko, trudna sam - reci ženi' Ovakvu poruku za Dan zaljubljenih niko ne bi poželeo

Izvor: Nportal, Foto: Pixabay.com ||

Na jednom poznatom zrenjaninskom sajtu, isplivala je viralna poruka misteriozne devojke koja je na bilbordu poručila partneru šokantnu poruku.

Danas se u svetu proslavlja Dan Zaljubljenih, odnosno Sveti Trifun kod pravoslavaca, a kod katolika Sveti Valentin.

Sada je javno jedna devojka otkrila putem bilborda vezu sa jednim Markom. Ona je trudna, a na bilbordu je takođe poručila da kaže ženi za njih.

Na uglu ulica Zmaj Jovine i Skadarske u Zrenjaninu prolaznike i vozače dočekalo je pravo iznenađenje.

- Marko, reci ženi za nas ili ću ja! Srećan ti Dan Zaljubljenih!. p.S trudna sam- glasi poruka.

Ostaje nam da vidimo epilog ove male drame, ljubavnog trougla. Da li će se Marko javiti i kako je reagovao.

Autor: S.M.

#Ljubav

#Poruka

#Zrenjanin

#dan zaljubljenih

#rasid

POVEZANE VESTI

Svet

Oglasio se Madurov sin! Poruka koja je zapalila mreže: Predsednik će se vratiti!

Politika

SRAMNA PORUKA ŠOLAKOVIH 'VIJESTI': Ako padne Vučić, Srbi u Crnoj Gori ostaju bez zaštite!? Milogorci slave najavu haosa!

Lifestyle

NE TREBA TI BOGATSTVO: 7 kreativnih poklona za Dan zaljubljenih koji osvajaju srce!

Hronika

Bizarno! Vozač BMW-a koji je usmrtio taksistu u Novom Sadu, isti automobil je pre tri godine STAVIO NA BILBORD

TV

'NE POSTOJI PROBLEM KOJI NE MOŽE BITI REŠEN' Željko Mitrović novim snimkom ponovo pomerio granicu kreativnosti kroz AI tehnologiju i poslao MOĆNU PORU

Domaći

NAJMANJE JE VAŽNO KAKO SE ZOVE PRAZNIK, ZA MENE JE - DAN LJUBAVI: Kaća Živković uživa u Dubaiju, a evo kako provodi Dan zaljubljenih (FOTO)