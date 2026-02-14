'Marko, trudna sam - reci ženi' Ovakvu poruku za Dan zaljubljenih niko ne bi poželeo

Na jednom poznatom zrenjaninskom sajtu, isplivala je viralna poruka misteriozne devojke koja je na bilbordu poručila partneru šokantnu poruku.
Danas se u svetu proslavlja Dan Zaljubljenih, odnosno Sveti Trifun kod pravoslavaca, a kod katolika Sveti Valentin.
Sada je javno jedna devojka otkrila putem bilborda vezu sa jednim Markom. Ona je trudna, a na bilbordu je takođe poručila da kaže ženi za njih.
Na uglu ulica Zmaj Jovine i Skadarske u Zrenjaninu prolaznike i vozače dočekalo je pravo iznenađenje.
- Marko, reci ženi za nas ili ću ja! Srećan ti Dan Zaljubljenih!. p.S trudna sam- glasi poruka.
Lepo kaze nas narod da nije Valentinovo, no Trivunovo, al neki ne slusaju i eto muke... pic.twitter.com/uZB3G52ocA— Janko Marković (@JankoMarkov) 14. фебруар 2026.
Ostaje nam da vidimo epilog ove male drame, ljubavnog trougla. Da li će se Marko javiti i kako je reagovao.
Autor: S.M.