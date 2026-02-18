AKTUELNO

Jedna ovca ispisala je novu bajku: Na farmi u Bogatiću postignut predivan rekord (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na farmi ovaca Maletić u Bogatiću ispisana je bajka lepša i od one o kozi i sedam jarića. Jedna ovca na svet je donela čak sedmoro jaganjaca, što je, prema rečima stručnjaka verovatno do sada nedostignuti rekord na farmama Romanovski rase u Srbiji.

- Romanovske su poznate po visokoj plodnosti, ali i pored toga, sedam živorođenih i vitalnih jaganjaca predstavlja izuzetnu retkost. Najčešće se kod ove rase rađaju trojke ili četvorke, dok su petorke već prava senzacija - otkriva Silvija.

Foto: Pink.rs

Prvih pet dana moraju se dohranjivati na svakih četiri i po sata, a potom ređe.

- Neće biti lako jer na farmi imam dosta ovaca koje se sada jagnje, ali kad je ljubav velika i nespavanje ne pada teško - kaže Silvija.

Foto: Pink.rs

Farma trenutno funkcioniše kao pravi mali porodilišni centar – danonoćno se prati stanje životinja, kontroliše ishrana i obezbeđuju optimalni uslovi u štalama.

- Situacija zahteva posebnu pažnju, jer su jaganjci sitniji i osetljiviji u prvim danima života - priča vlasnica farme.

Autor: Marija Radić

