Danas počeo mesec Ramazana! Vernici islamske vere ove godine proslaviće ga 20. marta

Za vernike islamske vere danas je počeo Ramazan, najvažniji i najsvetiji mesec za muslimane širom sveta.

Njime se obeležava dan kad je Kuran, sveta knjiga Islama, bila otkrivena proroku Muhamedu.

Ramazan i period posta poštuju se čitavog meseca i predstavljaju jedan od Pet stubova Islama, osnovnih dužnosti čijem izvršavanju svi muslimani treba da teže.

Ramazan se doživljava kao mesec duhovne budnosti, period u kojem se vernik svesno vraća osnovama vere, pojačava molitvu, učenje i razumevanje Kurana i nastoji da popravi odnos prema sebi i prema drugima.

Post se smatra jednim od stubova islama, a podrazumeva potpuno uzdržavanje od hrane, pića i telesnih zadovoljstava od zore do zalaska sunca.

Trenuci zajedništva koji okupljaju porodice, komšije i prijatelje najviše se osećaju tokom iftara, večernjih obroka. Ti trenuci radosti i deljenja trpeze simbolizuju jedinstvo zajednice i toplinu doma.

Kroz trideset dana posta, vernici se pripremaju za krunu ovog duhovnog putovanja - Ramazanski bajram, praznik koji slavi pobedu nad sopstvenim slabostima i trijumf mira i ljubavi.

Ramazanski bajram vernici islamske vere ove godine proslaviće 20. marta.