Regularna Velika Loža Srbije se izborila za Kosovo: Srpsko 'ne' odjeknulo iz Čikaga

U Čikagu je ovih dana doneta odluka koja je snažno odjeknula u masonskim i institucionalnim krugovima – delegacija predvođena Velikim majstorem Regularne Velike Lože Srbije (RVLS) uspela je da spreči pokušaj kosovskih struktura da steknu regularan status i međunarodno priznanje u okviru severnoameričkih masonskih tela.

Na generalnom zasedanju Konferencija Velikih Majstora Severne Amerike razmatran je zahtev tzv. Velike Lože Kosova za regularnost. Ishod – jasan i nedvosmislen: zahtev je odbijen.

Jednoglasno u korist Srbije

Komisija za informisanje o priznanjima, nakon detaljnog razmatranja, zaključila je da teritorija Kosova i Metohije predstavlja jurisdikciju Regularna Velika Loža Srbije, te da podnosioci zahteva ne ispunjavaju nijedan od tri ključna kriterijuma regularnosti.

Prema izvorima sa sastanka, odluka je doneta jednoglasno – svih sedam članova Komisije glasalo je u korist stava srpske lože. To nije bila formalnost. To je bila poruka.

Odbrana principa, a ne samo jurisdikcije

U svetu slobodnog zidarstva, regularnost nije pitanje simbolike već principa – legitimnog osnivanja, teritorijalnog prava i kontinuiteta tradicije. Srpska delegacija je, kroz argumentovan i dokumentovan izveštaj, jasno pokazala da se ti principi ne mogu zaobići političkim pritiscima niti lobiranjem.

Uprkos, kako tvrde upućeni sagovornici, snažnim i finansijski podržanim naporima kosovskog lobija da kroz različite međunarodne kanale obezbedi legitimitet, stav Komisije bio je čvrst.

Institucionalna pobeda sa širim značajem

Ova odluka prevazilazi okvire jednog udruženja. Ona potvrđuje da pitanje legitimiteta i jurisdikcije nije moguće rešavati jednostranim potezima niti simboličkim inicijativama u međunarodnim forumima.

U trenutku kada se borba za legitimitet vodi na različitim nivoima – političkom, pravnom, simboličkom – odluka iz Čikaga pokazuje da se principijelnost i doslednost mogu izboriti za svoje mesto i na međunarodnoj sceni.