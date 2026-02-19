Šabac dobija moderan vodovod: Pajić i Glišić ozvaničili početak radova na izvorištu Mali Zabran

U Šapcu je započeta jedna od najvažnijih infrastrukturnih investicija u poslednjih pola veka – kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže vredna 233 miliona dinara.

Uz podršku države, biće zamenjeno 13,5 kilometara zastarelih azbestnih cevi, čime će više od 2.500 građana dobiti stabilno vodosnabdevanje i bolji pritisak. Ministar Darko Glišić i gradonačelnik Aleksandar Pajić obišli su radove na vodoizvorištu, najavljujući modernizaciju sistema kakvu Šabac do sada nije imao. Detalje ovog velikog projekta pročitajte u nastavku:

Grad Šabac je uz podršku države započeo značajan infrastrukturni projekat, rekonstrukciju vodovodne mreže u dužini od 13,5 kilometara, koji bi trebalo da bude završen u narednih godinu dana. Reč je o investiciji vrednoj 233 miliona dinara, kojom će biti unapređeno vodosnabdevanje za oko 800 priključaka, odnosno približno 2.500 građana.

Došao sam do vodoizvorišta Mali Zabran, jednom od dva glavna izvorišta koja snabdevaju grad vodom. Postojeća mreža, stara više od 50 godina, u velikoj meri je dotrajala, a azbestne cevi stvaraju značajne gubitke i otežavaju stabilno funkcionisanje sistema. Cilj nam je da se u roku od 365 dana radovi u potpunosti završe, kako bi građani dobili pouzdano i kvalitetno vodosnabdevanje. Očekujem da će veliki broj domaćinstava rešiti problem sa snabdevanjem vodom, da više ne bude slabog pritiska i zastoja u isporuci - poručio je ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Pored zamene dotrajale mreže, projekat podrazumeva i unapređenje sistema daljinskog upravljanja. Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić naglasio je da će građani imati redovno snabdevanje bez dodatnih gubitaka, kao i modernizovan sistem nadzora.

Radimo na unapređenju SCADA sistema, odnosno sistema daljinskog upravljanja i monitoringa, koji će objediniti sve postojeće podsisteme instalirane pre 15 do 20 godina. Na taj način unapredićemo organizaciju i upravljanje vodovodom, na dobrobit svih naših sugrađana - rekao je Pajić.

Realizacijom ovog projekta očekuje se dugoročno stabilniji i efikasniji rad vodovodnog sistema, smanjenje gubitaka u mreži i značajno poboljšanje kvaliteta usluge za građane Šapca.

Autor: Dalibor Stankov