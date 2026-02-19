AKTUELNO

Šabac dobija moderan vodovod: Pajić i Glišić ozvaničili početak radova na izvorištu Mali Zabran

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U Šapcu je započeta jedna od najvažnijih infrastrukturnih investicija u poslednjih pola veka – kompletna rekonstrukcija vodovodne mreže vredna 233 miliona dinara.

Uz podršku države, biće zamenjeno 13,5 kilometara zastarelih azbestnih cevi, čime će više od 2.500 građana dobiti stabilno vodosnabdevanje i bolji pritisak. Ministar Darko Glišić i gradonačelnik Aleksandar Pajić obišli su radove na vodoizvorištu, najavljujući modernizaciju sistema kakvu Šabac do sada nije imao. Detalje ovog velikog projekta pročitajte u nastavku:

Foto: Pink.rs

Grad Šabac je uz podršku države započeo značajan infrastrukturni projekat, rekonstrukciju vodovodne mreže u dužini od 13,5 kilometara, koji bi trebalo da bude završen u narednih godinu dana. Reč je o investiciji vrednoj 233 miliona dinara, kojom će biti unapređeno vodosnabdevanje za oko 800 priključaka, odnosno približno 2.500 građana.

Foto: Pink.rs

Došao sam do vodoizvorišta Mali Zabran, jednom od dva glavna izvorišta koja snabdevaju grad vodom. Postojeća mreža, stara više od 50 godina, u velikoj meri je dotrajala, a azbestne cevi stvaraju značajne gubitke i otežavaju stabilno funkcionisanje sistema. Cilj nam je da se u roku od 365 dana radovi u potpunosti završe, kako bi građani dobili pouzdano i kvalitetno vodosnabdevanje. Očekujem da će veliki broj domaćinstava rešiti problem sa snabdevanjem vodom, da više ne bude slabog pritiska i zastoja u isporuci - poručio je ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Foto: Pink.rs

Pored zamene dotrajale mreže, projekat podrazumeva i unapređenje sistema daljinskog upravljanja. Gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić naglasio je da će građani imati redovno snabdevanje bez dodatnih gubitaka, kao i modernizovan sistem nadzora.

Foto: Pink.rs

Radimo na unapređenju SCADA sistema, odnosno sistema daljinskog upravljanja i monitoringa, koji će objediniti sve postojeće podsisteme instalirane pre 15 do 20 godina. Na taj način unapredićemo organizaciju i upravljanje vodovodom, na dobrobit svih naših sugrađana - rekao je Pajić.

Realizacijom ovog projekta očekuje se dugoročno stabilniji i efikasniji rad vodovodnog sistema, smanjenje gubitaka u mreži i značajno poboljšanje kvaliteta usluge za građane Šapca.

Autor: Dalibor Stankov

