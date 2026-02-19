AKTUELNO

Društvo

PIO FOND ORGANIZOVAO DRUŽENJE SA PENZIONERIMA IZ SMEDEREVSKE PALANKE: Razgovaralo se o potrebama i željama naših najstarijih sugrađana (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/palanackevesti ||

Danas je u svečanoj sali u Smederevskoj Palanci upriličeno druženje penzionera u organizaciji Opštine, PIO fonda i Poštanske štedionice.

Druženju su prisustvovali predsednik opštine Nikola Vučen, direktor PIO fonda Republike Srbije Relja Ognjenović i predsednik Udruženja penzionera Andreja Savić.

U opuštenoj atmosferi, uz muziku i ručak razgovaralo se o potrebama i željama naših najstarijih sugrađana.

Svi prisutni saglasni su da je opština veoma aktivna u saradnji sa penzionerima, te da se iz godine u godinu ova saradnja produbljuje na obostrano zadovoljstvo.

Autor: Jovana Nerić

#PIO fond

#Relja Ognjenović

#Smederevska palanka

POVEZANE VESTI

Društvo

Važna vest za penzionere u Srbiji! Oglasio se PIO Fond

Društvo

TRIBINA FONDA PIO SA 500 PENZIONERA OPŠTINE ZVEZDARA: Fond na usluzi starijim sugrađanima (FOTO+VIDEO)

Društvo

Oglasio se PIO fond: Od danas prijave PENZIONERA za besplatnu uslugu države

Društvo

OGLASIO SE PIO FOND: Srbija isplaćuje 13.000 penzija ovim penzionerima

Društvo

Velike promene za penzionere! Oglasio se PIO Fond: Odnosi se na veliki broj najstarijih građana, evo o čemu se radi

Društvo

VAŽNA INFORMACIJA ZA PENZIONERE: Fond PIO doneo odluku o troškovima oporavka u banjama - OVO SU DETALJI