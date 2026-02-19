PIO FOND ORGANIZOVAO DRUŽENJE SA PENZIONERIMA IZ SMEDEREVSKE PALANKE: Razgovaralo se o potrebama i željama naših najstarijih sugrađana (FOTO)

Danas je u svečanoj sali u Smederevskoj Palanci upriličeno druženje penzionera u organizaciji Opštine, PIO fonda i Poštanske štedionice.

Druženju su prisustvovali predsednik opštine Nikola Vučen, direktor PIO fonda Republike Srbije Relja Ognjenović i predsednik Udruženja penzionera Andreja Savić.

U opuštenoj atmosferi, uz muziku i ručak razgovaralo se o potrebama i željama naših najstarijih sugrađana.

Svi prisutni saglasni su da je opština veoma aktivna u saradnji sa penzionerima, te da se iz godine u godinu ova saradnja produbljuje na obostrano zadovoljstvo.

Autor: Jovana Nerić