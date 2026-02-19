AKTUELNO

NA GOLIJI KAO NA MONT EVERESTU! Pogledajte kakvu bitku sa snegom bije teška mehanizacija (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Rina, Foto: RINA ||

Jak vetar pogoršava situaciju.

Ni danas nije ništa bolja situacija na planini Golija gde snažni vetrovi stvaraju visoke smetove, a prizori su poput onih na Mont Everestu.

Jak vetar pravi visoke smetove na Goliji, deonica Odvraćenica - Preko Brdo je neprohodna, prenosi RINA.

Ipak, borba hrabrih putara neumorno traje iako je, kako se može videti na snimku, sneg napadao preko pola metra. Teška mehanizacija je na terenu.

Podsetimo, raniji snimak sa Golije prikazuje gotovo filmsku scenu, surovo ledenu, toliko da hladnoću možete da osetite preko snimka.

Sneg napadao više od jednog metra. Automobil potpuno zaglavljen i mehanizacija koja čisti put, ali to ne daje rezultate - i ljudi koji se jedva vide, zabrinutu zbog situacije u kojoj su se našli.

Autor: Jovana Nerić

