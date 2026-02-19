Građani se plaše da ne ostanu bez 300 evra, oglasio se PIO fond

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) redovno odgovara na pitanja svojih korisnika. Pitanja i odgovore za koje procene da su od važnosti za veći broj korisnika izdvoje i javno objave u svom zvaničnom glasilu "Glas osiguranika" ili putem društevnih mreža kao što su Fejsbuk i Instagram.

Ovog puta izdvojeno je pitanje u zvaničnom glasilu Fonda PIO.

Naime, korisnik iz Rume V.M. postavio je pitanje povodom naknade za tuđu pomoć, odnosno zbog straha da ova primanja koja sada iznose više od 300 evra, odnosno 37.218,46 dinara (oko 317 evra) ne izgubi prilikom zaposlenja.

- Može li da radi neko ko prima naknadu za tuđu pomoć i da li postoji opasnost da zbog toga izgubi pravo na naknadu? - navodi se u pitanju upućeno Fondu PIO.

U odgvori iz Fonda PIO ističu da korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica, kao i osobe sa telesnim oštećenjem mogu da budu u osiguranju, tj. radno angažovane, jer postojanje potrebe za pomoći i negom drugog lica, kao i određeni procenat telesnog oštećenja ne podrazumeva da ta lica imaju i potpuni gubitak radne sposobnosti.

Važne informacije o naknadu za pomoć i negu drugog lica

Podsetimo, pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega za obavljanje radnji radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba.

Po Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo, praktično, imaju samo nepokretni, slepi i oni koji bez tuđe pomoći ne mogu da se hrane, oblače, niti kreću po kući, kao i oni koji su na dijalizi.

Kontrolni pregled

Kada organ veštačenja Fonda proceni da zdravstveno stanje može da se poboljša, zakazuje se kontrolni pregled. Korisniku koji se bez opravdanih razloga ne odazove na zakazani kontrolni pregled, isplata ove naknade se obustavlja.

Naknadu prima oko oko 87.000 korisnika

Naknada za pomoć i negu drugog lica iznosi 37.218,46 dinara, a prima je oko 87.000 korisnika. Ova isplata nije uslovljena visinom drugih primanja.

Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica određuje se u visini iznosa usklađene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica zatečenih korisnika u Fondu zaposlenih na dan 10. april 2003. godine, usklađuje se na isti način kao i penzije i nije uslovljena visinom drugih primanja.

Zahtev za ostvarivanje prava

Zahtev za ostvarivanje prava na ovu naknadu, sa detaljima o potrebnoj dokumentaciji, može se naći u meniju Obrasci. Osiguranici i korisnici penzije koji imaju staž osiguranja samo u Republici Srbiji popunjavaju obrazac sa naznakom "filijala", a oni sa stažom iz inostranstva sa naznakom "direkcija".

- Naknadu možete primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj ste smešteni, na devizni račun u skladu sa sporazumom o socijalnom osiguranju (ako imate prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko ovlašćenog lica - ističu iz Fonda PIO.



Autor: Jovana Nerić