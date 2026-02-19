SUTRA SLAVIMO SVECA KOJI JE PREVARIO ĐAVOLA Za ovaj dan vezan je jedan interesantan običaj! Ovo OBAVEZNO izgovorite

SPC i njeni vernici 20. februara proslavljaju dan Svetog Paternija Lampsakijskog, sveca za kog su vezana neka od najfascinantnijih priča.

Proslavljamo njegov lik i delo uz jedan interesantan običaj.

Sveti Partenije bio je sin đakona iz grada Melitopolja, poznat po svojoj dubokoj pobožnosti još od detinjstva. Još kao mali pažljivo je upamtio reči jevanđelja i trudio se da ih svakodnevno primenjuje u životu.

Kasnije se naselio kraj jednog jezera, gde je lovio ribu, prodavao je i delio siromasima. Po Božjoj volji izabran je za episkopa lampsakijskog. Svetitelj je očistio grad od bezbožaca, zatvorio hramove i sagradio mnoge crkve. Njegova molitva lečila je razne bolesti, a naročito bio je odlučan u borbi protiv zlih duhova.

Dugo je živeo, pokazujući na delu svoju ljubav prema Bogu i ljudima, i preselio se u večni pokoj Hristov u IV veku.

Susret sa zlim duhom



Jedna od poznatih priča o svetitelju govori o njegovoj snazi i vernosti Bogu:

Kada je želeo da istera zlog duha, neki kažu i đavola iz čoveka, duh ga je molio: "Daću ti drugog čoveka u koga možeš ući i u njemu živeti", rekao je.

Partenije ga je upitao: "Ko je taj čovek?"

I ja sam taj čovek, uđi i budi u meni - odgovorio je svetitelj.

Čuvši ovo, zli duh je nakon što je probao pobegao kao ognjem opaljen, vičući: "Kako bih ja mogao ući u dom Božji?"

Molitva svetom Parteniju



Vernici koji žele da se pomole ovom svecu mogu reći:

Bože otaca naših, čini uvek sa nama po Tvojoj krotosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš.

Autor: Jovana Nerić