NEPOSTOJEĆI POKLONI, NAGRADNA PUTOVANJA I LAŽNI DOKTORI: Prevarantima ste na meti zbog OVOGA, greške mogu skupo da koštaju

Dvojica muskaraca pokušala su pre nekoliko dana da prevare stariju sugrađanku tako što su je pozvali telefonom, predstavili se kao lekari sa VMA, ponudili da dođu u njen stan i pregledaju je kod kuće.

Ona im je poverovala, dala svoje podatke i adresu na koju su vrlo brzo stigli. Na sreću, jedan član porodice došao je u međuvremenu i zatražio im nalog, nakon čega su odmah otišli.

Ovo je samo jedna od priča uznemirenih građana i, nažalost, nije retkost.

Ovo su sve prevare kojima se služe

- Zvanje putem telefona i pozivanje na određene prezentacije jer će biti pokloni za one koji dođu, a dobiće proizvode koje ne mogu da kupe nigde drugde, čak ni u prodavnicama, nego specijalno za tu priliku i specijalno za njih, to je jedan vid prevara. Drugi vid prevara je da ih zovu jer su upravo oni ti srećnici koji su dobili nagradno putovanje u Grčku, gde na primer plaćaju samo put - kaže Nadežda Satarić iz Udruženja "Amiti".

Prevaranti su uglavnom uobičajenog izgleda — često su to muškarci srednjih godina koji deluju vrlo ubedljivo i organizovano.

Najčešće ordiniraju po stambenim zgradama Novog Beograda, jer je tamo gotovo polovina stanara starija. Stručnjaci upozoravaju - brzo prepoznavanje prevaranta je ključno.

"Dobro su organizovani i imaju logistiku"

- Nisu uopšte naivni, dobro su organizovani i imaju dobru logistiku i znaju mentalitet tih ljudi koji brzo postaju njihovi targeti. Treba koristiti nadzorne kamere kako bi se oni što pre identifikovali. Koliko imam informaciju, jedan prevarant je uhapšen, drugi će isto veoma brzo biti i ono što sada sledi je njihovo brzo procesuiranje i jedna dobra zatvorska kazna - kaže Dejan Radenković, bivši pomoćnik načelnika UKP-a.

Kada starost pokuca na vrata, tu je i bolest, ali i samoća. Neretko su tu i male penzije, ali i češća potreba za lekarima i majstorima u kući. Tada na scenu stupaju prevaranti, ali ukoliko stariji građani mudro postupe, sve može da se završi bez posledica.

"Šta god da vam pričaju — spustite slušalicu"

- Šta god da je, ne prihvatajte — hvala lepo, doviđenja, spustite slušalicu, čak možete i da im kažete da ćete ih prijaviću vas, zasto me uznemiravate telefonom. Nemojte mu davati lične podatke, ne pričajte s kim živite, ne pričajte koga imate od dece, podatke kolika vam je penzija, nemojte mu davati ček ni ličnu kartu i na kraju, nemojte ništa potpisivati - kaže Nadežda Satarić.

Poznavaoci ovakvih situacija kažu da su ovo surovi prevaranti i da zato nikako ne treba verovati pozivima bez lične potvrde, a ako vam već dođu na kućnu adresu, obavezno zatražite legitimaciju ili nalog, tada će nestati.

Ako vam stigne nejasna poruka, ignorišite, jer su, u većini slučajeva u pitanju prevare koje vas mogu skupo koštati.

Autor: Marija Radić