ŽELJKO MITROVIĆ DONOSI NADU I SIGURNOST ZA 50 PORODICA! Humanitarna misija započela kod Nikolića: Pola miliona dinara, garderoba i pokloni za decu – osmesi četvoro mališana govore više od reči! (FOTO)

Zahvaljujući direktoru i vlasniku Pink Media Group Željku Mitroviću, porodica Nikolić ponovo ima osmehe na licima, ali i sve što im je potrebno, a ono što je najbitnije je topao dom i garderoba.

U trenucima kada je porodici Nikolić najteže, kada je majka sa četvoro dece ostala sama nakon gubitka supruga koji je preminuo posle teške bolesti, svetlost nade stigla je u njihov dom. Direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, odlučio je da im pruži ruku podrške i pokaže da nisu sami u svojoj borbi.

Najmlađi članovi porodice dočekali su ga sa osmesima, crtežima koje su sami napravili i skromnim poklonima, želeći da na svoj način izraze zahvalnost. U toploj i dirljivoj atmosferi, Mitrović je porodici uručio poklone, garderobu, slatkiše za decu, ali i novčanu pomoć u iznosu od pola miliona dinara, kako bi im olakšao predstojeći period i pružio sigurnost.

- Dobijam na hiljade mejlova i poruka, pa smo ovu godinu rešili da krenemo od tebe, jer sam čuo da si nezaposlena, bez supruga, sa četvoro dece, 4, 10, 12 i 14 godina. Evo imaš ovde pola miliona za dečicu. Sada ima novaca dovoljno... Čuo sam da je suprug bio bolestan, zla sudbina je zla sudbina, od nje se teško može ponoći - rekao je Mitrović u razgovoru sa majkom.

Solidarnost ključna

- Uvek će se naći neko. Solidarnost je jedna od čudnih osobina. Nju mogu i gluvi da čuju, i slepi da je vide, ali je ponekada teško povući Srbiju. Dobro je da ministarstvo brine, ali evo uvek ima dodatnih ljudi. U Srbiji ima 10.000 ljudi koji su milioneri. Svako ko bi pomogao po malo... Slepi vide, gluvi čuju, valjda će i ovi naši da se pokrenu - ponovio je Mitrović.

- Za vas su nam javili dopisnici, ali teško je razaznati kome je stvarno potrebna pomoć. Kome manje, kome više. Mi smo se sad odlučili za taj princip, da nam oni javljaju, Krenuli smo sa istoka, pa ćemo ka Beogradu, Vojvodini... - dodao je Mitrović.

Pomoć ove godine dobija 50 porodica

- Ja sam rešio da pomognem 50 porodica, vi ste prva. Da bude sa srećom, ovo je novac da pomognete vašoj porodici. Ima garderobe, svega - rekao je Mitrović.

Čuo sam se sa ministarkom Stamenkovski, i ona kaže da se trudi da pomogne svim porodicama kojima je neophodna socijalna ponoć, ali ne mogu oni sve sami, uvek mora da ima neko ko će sa strane da pomogne, dodao je direktor i vlasnik Pink Media Group.

Ilija Nikolić, koji je jedini dečak u ovoj porodici, posebno se zahvalio Željku Mitroviću:

- Hvala Željku što nam je doneo ovo, i hvala vama - rekao je Ilija.

Nikolina Nikolić kaže da je Željka uvek gledala na televiziji, i da se silno obradovala kada ga je ugledala na vratima stana,

Viša Nikolić se takođe zahvalila i pokazala igračke koje je dobila.

- Najviše mi se sviđa ovaj dnevnik - rekla je Viša oduševljeno.

I dok mnogi gledaju samo sebe, Željko Mitrović drugima vraća veru u bolje sutra, ali i pruža bezuslovnu podršku. Osim što će nastaviti da pomaže deci bez roditelja - vlasnik i direktor Pink Media Group istovremeno namerava da iz korena promeni živote čak 50 porodica.

Autor: D.Bošković