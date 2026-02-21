STANJE NA GRANICAMA: Putnički automobili prolaze bez čekanja, teretnjaci na Batrovcima stoje dva sata!

Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije i AMSS, situacija na graničnim prelazima u Srbiji je stabilna za putnička vozila, dok se određeni zastoji beleže samo u teretnom saobraćaju.

Gde se čeka?

GP Batrovci (izlaz): Teretna motorna vozila čekaju do 120 minuta.

Ostali prelazi: Trenutno nema zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila.

Naplatne stanice: Prolaz je slobodan, bez zadržavanja na auto-putevima.

Upozorenje za vozače: Oprez zbog leda!

Iako su putevi prohodni, do kraja dana zadržaće se hladno vreme. Iz AMSS upozoravaju da kolovozi mogu ostati vlažni i mestimično zaleđeni, što predstavlja opasnost od proklizavanja.

Savet: Savetuje se maksimalan oprez, obavezna upotreba zimske opreme i održavanje većeg odstojanja između vozila.

Autor: Dalibor Stankov