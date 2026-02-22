Oblačno, ali toplije: Maksimalno do 13 stepeni, a u nekim delovima zemlje moguće su i padavine

U većem delu Srbije biće pretežno oblačno i toplije, ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima tek ponegde slab sneg ili kiša, a na severozapadu Srbije i u Negotinskoj Кrajini sunčani intervali, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uveče sledi razvedravanje, osim na severu gde će se zadržati oblačno, a u toku noći je ponegde moguća i slaba kratkotrajna kiša.

Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i severozapadni, uveče u skretanju na slab južni. Jutarnja temperatura će se kretati od minus jedan stepen do dva stepena, a najviša od pet do 13 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno oblačno i toplije, uveče delimično razvedravanje. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, uveče u skretanju na slab južni. Jutarnja temperatura će biti oko dva stepena, a najviša oko 10 stepeni.

U Srbiji će do srede biti umereno do potpuno oblačno i toplije, a u ponedeljak i utorak mestimično s kišom. Od četvrtka još toplije sa dužim sunčanim intervalima.

Biometeorološka prognoza

Očekuje se blago pobolјšanje biometeorološke situacije, ali se oprez i dalјe savetuje osobama sa osetlјivim nervnim sistemom i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražlјivosti i slabije koncentracije.

Autor: S.M.