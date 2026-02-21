VAŽNO CRVENO SLOVO PRED POST: Bele poklade i Sveti mučenik Nikifor, dan kada se ne ulazi u svađu

Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju Svetog mučenika Nikifora, praznik koji u narodu nosi naziv Bele poklade i označava poslednji dan pred početak Velikog posta. Za razliku od drugih praznika, ovaj datum nema naglašene spoljašnje običaje, već jasnu poruku koja se prenosi kroz vekove - u post se ne ulazi sa ljutnjom.

Upravo zato se ovaj dan u narodu doživljava kao trenutak za pomirenje, smirivanje i zatvaranje sukoba koji su možda dugo trajali.

Priča koja nosi poruku praznika

Žitije Svetog Nikifora govori o odnosu dvojice ljudi koji su nekada bili bliski. Sveštenik Saprikije i običan građanin Nikifor živeli su u Antiohiji i bili su prijatelji, sve dok se njihov odnos nije pretvorio u duboku mržnju.

Za razliku od Saprikija, Nikifor je više puta pokušavao da obnovi odnos. Tražio je oproštaj i pokušavao da se pomiri, ali bez uspeha. U vreme progona hrišćana, Saprikije je izveden na pogubljenje zbog svoje vere, ali je u poslednjem trenutku poklekao i odrekao se Hrista.

Tada Nikifor istupa i javno izgovara da je i on hrišćanin. Umesto Saprikija, on biva pogubljen, čime, prema hrišćanskom verovanju, zadobija mučenički venac.

Ova priča ostaje kao snažan podsetnik na razliku između ponosa i vere, ali i na to koliko daleko može da ode čovek koji bira pomirenje.

Zašto su Bele poklade važne

Bele poklade su uvod u Veliki post i imaju jasnu simboliku. Smatra se da je ovo poslednji dan kada se jede mrsna hrana pre početka posta, ali mnogo važnije od toga jeste ono što se dešava u odnosima među ljudima.

U narodu postoji verovanje da se na ovaj dan ljudi mire, da se pozivaju oni sa kojima smo u svađi i da se izgovara oproštaj. Ideja nije u formalnosti, već u nameri da se u post uđe bez tereta.

Šta se na ovaj dan izbegava

Prema narodnim običajima, Bele poklade nisu dan za rasprave, sukobe i teške reči. Veruje se da sve što započnete u takvoj atmosferi može da se prenese i u naredni period.

Zato se savetuje da se izbegavaju konflikti, ali i teški poslovi koji unose napetost u kuću. Akcenat je na miru, okupljanju i jednostavnim gestovima koji popravljaju odnose.

Praznik koji ima smisla i danas

Iako se način života promenio, poruka ovog praznika ostaje aktuelna. U svakodnevici u kojoj su odnosi često površni i kratkotrajni, ideja da se zastane i razmisli o pomirenju ima težinu.

Sveti mučenik Nikifor ne pamti se samo po stradanju, već po upornosti da oprosti i onda kada druga strana to ne želi.

Upravo zato Bele poklade nisu samo običaj, već prilika koja se ponavlja jednom godišnje.

Autor: Iva Besarabić