'DAJTE REČENICU KOJOM JE UVREĐEN CRNOGORSKI NAROD?!' Ne stišava se bura OKO ZABRANE: Jovana Jeremić zapenila u jutarnjem programu

Voditeljka Jutarnjeg programa televizije Pink Jovana Jereić, od juče je zabranjena u Crnoj Gori. Kao razlog ove odluje naveden je kontroverzni govor iznet u programu što je izazvalo burne reakcije javnosti, ali i iznenadilo samu Jeremićku.

Ona se ovim povodom oglasila juče za domaće medije, ali i jutros u Jutarnjem programu.

"Koji je tačan razlog? Sve je tako uopšteno u saopštenju da nema jasnog razloga crnogorskog REM-a zašto sam zabranjena", pričala je Jovana Jeremić u Jutarnjem, a potom, čitajući saopštenje u kojem se navodi da je zabrana izrečena zbog "spornog govora", tražila sledeće:

"Dajte rečenicu kojom je uvređen crnogorski narod! Pošaljite da mi da ima, da znam zašto sam zabranjena. Kada me sutra Željko Mitrović bude pitao što si zabranjena, da znam šta da mu kažem", rekla je Jovana i širila ruke u neverici:

Zašto je zabranjena Jovana Jeremić?

Crnogorski Savet Agencije za audiovizuelne medijske usluge saopštio odluku o obustavi emitovanja njenog jutarnjeg programa "Novo jutro – Jutro s dušom“.

- Mera se izriče na period od šest meseci zbog kršenja člana 7, stav 1 Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, kojim je propisano da sadržaj programa mora poštovati dostojanstvo ljudskog bića i osnovna prava drugih. Analizom emitovanog sadržaja u posmatranom periodu, Savet Agencije utvrdio je da sporni govor nije bio usmeren isključivo ka jednoj grupi, već prema više nacionalnih i etničkih zajednica, sa dominantnim i najoštrijim usmerenjem ka pripadnicima crnogorske nacije, ali i prema hrvatskoj manjini, hrvatskim građanima i građanima Republike Turske - saopštila je Agencija.

Navodi se i da je tokom postupka Agencija uputila dva obaveštenja Regulatornom telu za elektronske medije Republike Srbije, omogućavajući regulatoru zemlje porekla da u okviru svoje nadležnosti preduzme mere u vezi sa spornim sadržajem koji se emituje sa njene teritorije. Na sednici održanoj 11. februara 2026. godine, Savet Agencije konstatovao je da se, i nakon upućenih obaveštenja, sporni sadržaj nastavio emitovati u okviru programa TV Pink, pa je, radi zaštite javnog interesa i prava drugih, doneta odluka o ograničavanju reemitovanja predmetnih programa.

