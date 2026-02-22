AU! Ćerka na odmoru gledala TikTok, ocu stigao račun od 48.000 evra: Zbog ovoga su došli do ivice propasti!

Endrju Alti, vlasnik firme za izradu zavesa, ostao je zapanjen iznosom koji je njegovu kompaniju sa sedištem u Mančesteru, s pet zaposlenih, doveo na rub propasti.

Jedna britanska porodica skoro je bankrotirala zbog ćerke koja je tokom odmora gledala TikTok na očevom telefonu i tako napravila račun od 42.000 funti (oko 48.000 evra). Porodica Alti uživala je na putovanju u Marakešu kada im je poslat prvi od dva velika računa, zbog čega su se pitali jesu li postali žrtve hakovanja, javlja Daily Mail.

Ali kada je otkrio da je njegova ćerka ukupno osam sati provela gledajući sadržaj na popularnoj aplikaciji za deljenje videa, stvari su počele da dobijaju smisao.

Ključno je bilo to što nije primetio da ugovor, koji je kupio preko trgovca elektronikom Currys, a pružalac usluge bio je O2, sadrži klauzulu prema kojoj roming van Evrope nije bio ograničen. Kada je primio račun od 42.000 funti, shvatio je da mu je naplaćeno više od 5.000 funti za svaki sat koji je njegova ćerka provela na društvenoj mreži.

