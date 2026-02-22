AKTUELNO

PAO POLJUBAC UŽIVO U PROGRAMU! Jovana Jeremić se obratila gledaocima: OVAKO SE LJUBI LAV! (FOTO)

Voditeljka Jovana Jeremić je u okviru Novog jutra doživela pravo iznenađenje kada je na vratima njene redakcije ugledala tortu u obliku lava koju je napravila poslastičarka Tanja Jovanović.

- Ljudi ja sam oduševlljena, ja ovo nikada nisam videla. Nestvarno... Ja sada moram da poljubim lava, znate li kako se ljubi lav? Moram da vam pokažem... - rekla je Jovana a onda poljubila lava u usta.

Tanja Jovanović kaže da je lav inspiracija voditeljkom.

- Ova torta predstavlja tebe. To si ti, a zna se šta lav označava - rekla je Tanja.

- Svašta se danas naziva lavovima... Ja u životu nisam videla ovakvu tortu, odakle ljubav prema svemu ovome, gde ste učili zanat? - pitala se Jovana.

- Nikada nisam volela da pravim torte, ja sam crtala. Probala sam ćerkama za rođendan, da pravim nešto sa fondanom... I krenula sam na takmičenja, i sve je išlo ka višem nivou, i onda sam shvatila da mogu da napravim šta zamislim - rekla je Tanja.

- Vi ste Vučiću pravili tortu? - pitala je Jovana.

- Došlo je do mene da je napravim, torta je u obliku frižidera, kako Vučić izlazi iz nje. Pitali su me želim li, rekla sam da sam počastvovana... Pravila bih tortu bilo kome. Bila sam uzbuđena, to je izazvalo dosta komentara, a mene to nije opterećivalo - kaže ona.

I predsednik je bio oduševljen tortom, nasmejala se Tanja.

