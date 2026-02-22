Preminuo nekadašnji potpredsednik Skupštine Srbije

Magistar pravnih nauka Miroslav Zdravković, nekadašnji narodni poslanik i potpredsednik Skupštine Srbije, preminuo je u Leskovcu u 91. godini života.

Zdravković je rođen 1935. godine u Kaštavaru u opštini Leskovac. Vrlo aktivno je učestvovao u obnovi i izgradnji zemlje posle Drugog svetskog rata kroz omladinske radne akcije. Učestvovao je u izgradnji Novog Beograda 1949. godine, pruge Banja Luka-Doboj 1951. godine, hidrocentrale na Vlasini 1952. godine, izgradnji auto-puta Bratstvo-Jedinstvo 1960. godine gde je bio i komandant Leskovačke omladinske radne brigade koja je za izvanredne rezultate odlikovana Ordenom rada prvog reda, piše portal stav.life.

Obavljao je značajne i odgovorne funkcije u društveno-političkom, kulturnom i javnom životu. Bio je sekretar i predsednik Opštinskog komiteta Narodne omladine i član Sreskog komiteta Narodne omladine, sekretar Opštinskog komiteta SKS Brestovac i član Sreskog komiteta SKS Leskovac, sekretar Opštinskog odbora SSRN Leskovac, predsednik Veća društvenih delatnosti Skupštine opštine Leskovac od 1969. do 1972. godine, član Centralnog komiteta SKS Srbije, predsednik Skupštine Opštine Leskovac od 1982. do 1984. godine, član Izvršnog odbora OO SPS Leskovac, delegat u Skupštini Srbiji i Skupštini SFRJ, narodni i savezni poslanik u više saziva Skupštine Srbije i Skupštine SFRJ i SRJ od 1990. do 1997. godine, potpredsednik Skupštine Srbije od 1995. do 1997. godine, predsednik Odbora za pravosuđe i upravu Skupštine Srbije, predsednik Zakonodavnopravne komisije Skupštine SFRJ i SRJ u dva mandata, predsednik Saveta Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, član Saveta Filozofskog i Pravnog fakulteta u Nišu, direktor Radio stanice u osnivanju u Leskovcu, predsednik Izdavačkog saveta lokalnog lista "Naša reč", predsednik Skupštine Fondacije "Kosta Stamenković", sekretar Okružnog odbora SUBNOR-a Jablaničkog okruga i član Republičkog odbora SUBNOR-a.

Bio je nagrađen Medaljom za izvanredne zasluge u razvoju Leskovca, Srebrnim znakom Univeziteta u Nišu, Zlatnom značkom Narodne odbrane i Zlatnom značkom civilne zaštite Republike Srbije. Miroslav Zdravković biće sahranjen 23. februara u 13 sati na Svetoilijskom groblju.

