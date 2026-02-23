AKTUELNO

Društvo

Danas je dan svetog Haralampija, sveca za kojeg se veruje da ima isceliteljske moći: Jedna grupa ljudi danas posebno da ispoštuju ovaj običaj!

Izvor: Kurir.rs, Foto: Ustupljene fotografije ||

Srpska pravoslavna crkvai njeni vernici danas obeležavaju dan posvećenSvetom sveštenomučeniku Haralampiju, jednom od najvećih mučenika u istoriji hrišćanstva, poznat u narodu i kao "gospodar svih bolesti".

Ime ovog sveca grčkog je porekla i znači radosna svetlost. On je bio episkop u Magneziji (Tesalija) u 2. veku, a veruje se da je u 113. godini postradao zbog Hrista. Za života uradio je mnogo čudesnih stvari, i mnoge ljude preobratio je u hrišćanstvo - zbog njega je čak i careva ćerka Galina prešla u hrišćanstvo.

Kada je u vreme cara Septimija Severa počeo progon hrišćana, Haralampije se nije krio, već se svojevoljno predao. Kada su ga živog odrali, svetac je rekao carskim vojnicima: "Hvala vam, braćo, za to što ostrugavši moje staro telo, vi obnoviste duh moj za novi, večni život".

Osuđen na smrt i izveden na gubilište sveti Haralampije uzdiže ruke k nebu i pomoli se Bogu za sve ljude, da im Bog da telesno zdravlje i duševno spasenje, i da im umnoži plodove zemaljske. "Gospode, ti znaš, da su ljudi meso i krv; oprosti im grehe, i izlij blagodat Tvoju na sve!" Posle molitve ovaj sveti starac predade dušu svoju Bogu pre nego što dželat spusti mač na njegov vrat. Haralampije je postradao 202. godine, a Galina je obavila sahranu.

Foto: Ustupljene fotografije

Sveti Haralampije je veoma poštovan u narodu. Veruje se da je imao velike isceliteljske moći, zbog čega je i dobio nadimak "gospodar svih bolesti", pa je najveći broj današnjih običaja vezan za zdravlje i isceljenja.

Danas majke treba da vode decu u crkvu kako bi se zajedno pomolili ovom svecu za zdravlje. Pored toga, običaj je da i svi kojima nešto fali danas neizostavno odu do lekara. Još jedno verovanje kaže da će dete kome na ovaj praznik ispadne ili nikne prvi zub biti srećno celog života, i nad njim će bdeti upravoSveti Haralampije.

Autor: A.A.

#Crkva

#Praznik

#Svetac

POVEZANE VESTI

Društvo

DANAS SLAVIMO SVETOG HARALAMPIJA - U narodu je poznat kao 'gospodar svih bolesti' jer je imao velike isceliteljske moći! Evo šta treba da urade majke

Društvo

Predvideo je i dolazak Jovana Krstitelja, a ovaj običaj ne smete da prekršite! Danas proslavljamo sveca čija su se proročanstva ostvarila!

Društvo

DANAS SE OBELEŽAVA DAN SVEŠTENOMUČENIKA ANTIPA: Veruje se da se njemu treba pomoliti za IZLEČENJE od svih bolesti, naročito OVE!

Društvo

DANAS SLAVIMO DVA SVECA! Veruje se da jednom molitvom okajavamo grehe

Društvo

Obeležavamo dan Svetog Benedikta: Veruje se da je ustrojio monaški život i da danas treba uraditi ovo

Extra

VERNICI OBELEŽAVAJU DAN SVETOG BENEDIKTA KOJI JE USTROJIO ŽIVOT MONAHA: Veruje se da danas treba uraditi OVO