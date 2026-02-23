Drama na letu za Beograd, kvar prijavljen na visini od 4.000 metara: Odmah stiglo obaveštenje putnicima od pilota

Let KL1983 avio-kompanije KLM Cityhopper iz Amsterdama (AMS) ka Beogradu (BEG) prekinut je u petak 20. februara ubrzo nakon poletanja, kada je posada tokom penjanja prijavila tehnički problem i donela odluku o povratku na polazni aerodrom.

Embraer E195-E2 registracije PH-NXG poleteo je sa piste 18L, ali je uspon zaustavljen na nivou leta FL130, odnosno na približno 13.000 stopa (oko 4.000 metara). Posada je potom obavestila kontrolu letenja da je u pitanju kvar na predkrilcima.

Predkrilca, zajedno sa flapsovima, omogućavaju bezbedno letenje pri nižim brzinama tokom poletanja i sletanja. Iako su flapsovi ostali u funkciji, neispravnost predkrilaca zahtevala je povratak u Amsterdam i prilaz za sletanje većom brzinom nego što je uobičajeno.

Avion je nakon kraćeg kruženja iznad Holandije bezbedno sleteo na pistu 18C na aerodromu u Amsterdamu, oko 45 minuta nakon poletanja.

Putnicima je zatim obezbeđen zamenski avion istog tipa, Embraer E195-E2 registracije PH-NXF, koji je nastavio let ka Beogradu. Dolazak u srpsku prestonicu usledio je sa zakašnjenjem od približno dva sata i 45 minuta.

Avion PH-NXG je nakon tehničkog pregleda i otklanjanja kvara vraćen u operativnu upotrebu oko četiri sata po povratku na Šiphol.

Autor: S.M.