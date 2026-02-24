NA IVANJIČKOM GROBLJU POČELE DA 'NIČU' MISTERIOZNE RUPE: Grobari zatrpaju, ujutru eto opet! A onda se pojavili i ovi tragovi u snegu

Na ivanjičkom groblju poslednjih meseci beleži se neuobičajena i zabrinjavajuća pojava – sve češći upadi jazavaca koji iz pravca reke dolaze do grobnih parcela, kopaju duboke rupe i oštećuju prilaze grobovima.

Prema rečima zaposlenih u JKP Ivanjica, koji su zaduženi za održavanje groblja, problem je u stalnom porastu i zahteva hitnu reakciju nadležnih službi.

Jazavci, koji su inače noćne i veoma uporne životinje, prave podzemne hodnike i kopaju zemlju do same konstrukcije grobova. Radnici su u više navrata intervenisali – rupe su zatrpavane i teren je saniran, ali takve mere nisu dale trajne rezultate. U pojedinim slučajevima, zbog ponovljenih oštećenja, bilo je neophodno dodatno betoniranje prilaza i učvršćivanje zemljišta oko grobnih mesta.

Situacija je, kako navode iz komunalnog preduzeća, alarmantna. Broj jazavaca u ovom području očigledno raste, a njihovo prirodno stanište uz reku verovatno ih podstiče da se šire ka mirnijim i rastresitijim terenima, kakvo je groblje. Rastresita zemlja i manjak prisustva ljudi tokom noći pogoduju njihovom instinktivnom ponašanju – kopanju i pravljenju jazbina.

Građani su uznemireni, jer oštećenja na grobovima njihovih najmilijih predstavljaju i emotivni i materijalni problem. Istovremeno, jasno je da rešenje ne može biti jednostrano. Jazavci su divlje životinje koje su deo lokalnog ekosistema i zakonski su zaštićeni u određenim okolnostima, pa je neophodno pronaći model koji će obezbediti mir pokojnicima, ali i humane mere zaštite i izmeštanja životinja.

Stručnjaci ističu da je potrebno uključivanje nadležnih institucija za zaštitu prirode, lovačkih udruženja i veterinarskih službi, kako bi se izradila strategija – bilo kroz postavljanje fizičkih barijera, kontrolisano izmeštanje životinja ili druge preventivne mere. Dosadašnje privremene intervencije pokazale su se nedovoljnim.

Ukoliko se uskoro ne pronađe sistemsko rešenje, postoji bojazan da bi problem mogao dodatno da eskalira. Zato je hitna koordinacija svih relevantnih službi ključna – kako bi se očuvalo dostojanstvo počivališta, ali i obezbedio adekvatan i human tretman životinja koje, vođene instinktom, traže prostor za opstanak.

Autor: D.Bošković