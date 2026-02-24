MISTERIJA REŠENA! Šta zapravo znači 60 odsto šanse za kišu: Istina iza prognoze koju mnogi pogrešno tumače

Ako vam je ikada aplikacija za vreme poslala upozorenje "kiša počinje uskoro" i bila potpuno tačna, niste videli magiju već jednu od najnaprednijih tehnologija današnjice.

Prognoza kiše danas je kombinacija satelita, radara, superkompjutera i veštačke inteligencije koja u realnom vremenu prati atmosferu iznad vaše glave.Ipak, iza te „jednostavne” notifikacije krije se ogroman tehnološki sistem.

Sve počinje iz svemira

Da bi se predvidela kiša, prvo se mora znati šta se trenutno dešava u atmosferi. Podaci stižu sa više strana istovremeno.

Meteorološki sateliti snimaju oblake, vlagu i temperaturu iz orbite. Radari na zemlji detektuju gde se tačno nalaze padavine, koliko su jake i u kom pravcu se kreću. Meteorološki baloni mere pritisak, vetar i vlagu visoko u atmosferi.

Ovo je ključni deo za kišu jer radar može da vidi kišne oblake čak i pre nego što prve kapi padnu na zemlju.

Svi prikupljeni podaci ubacuju se u ogromne matematičke modele. Tu na scenu stupaju superkompjuteri koji rade milijarde proračuna i simuliraju ponašanje atmosfere satima i danima unapred.

Oni izračunavaju kako će se kretati oblaci, gde će se sudariti tople i hladne vazdušne mase i gde postoji uslov za stvaranje kiše.

U suštini, kompjuter "pomera vreme unapred" i gleda šta će se desiti.

Šta zapravo znači 60% šanse za kišu

Mnogi pogrešno tumače prognozu. Procenat ne označava procenat šanse da će padati kiša, već kolika je verovatnoća da će padavine pogoditi određeno područje.

Na primer, 60% šanse za kišu znači da postoji velika mogućnost da će deo regiona dobiti merljive padavine, ali ne nužno svaka ulica ili svaki kvart.

Najnovija revolucija u prognozi vremena je veštačka inteligencija. AI analizira ogromne količine istorijskih i trenutnih meteoroloških podataka i prepoznaje obrasce nastanka kiše.

Zahvaljujući tome, moderne aplikacije mogu da predvide kada će kiša početi gotovo u minut i na vrlo preciznoj lokaciji. Zato danas telefon često zna za pljusak pre nego što vi pogledate u nebo.

Zašto prognoza i dalje nekad pogreši

I pored sve tehnologije, atmosfera je haotičan sistem. Mala promena temperature, vetra ili vlage može potpuno promeniti razvoj oblaka.

Zato meteorolozi i dalje prate više modela, analiziraju podatke ručno i procenjuju scenarije. Tehnologija je dramatično unapredila prognozu, ali savršeno predviđanje kiše još ne postoji. Za sada.

Autor: D.Bošković