Nove poreske obaveze dolaze na naplatu već 2. marta: Ko zakasni ne gine mu zatezna kamata koja nije mala

Prema poreskom kalendaru, u martu 2026. obveznike očekuje plaćanje više od 15 poreskih nameta.

Već od samog početka meseca kalendar je ispunjen rokovima koji se odnose na različite kategorije poreza i doprinosa, a kašnjenje može povući zatezne kamate i prekršajne posledice.

Prvi važan datum je 2. mart do kada su poslodavci dužni da podnesu poresku prijavu na obrascu PPP-PD za neisplaćene zarade za januar 2026. godine.

Uz podnošenje prijave ide i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, i to obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa. Obaveza podnošenja poreske prijave odnosi se na one situacije kada zarade zaposlenima nisu isplaćene, ali doprinosi moraju biti obračunati i plaćeni u skladu sa zakonom.

Sledeći bitan rok je 5. mart. Od dve obaveze koje do tada moraju biti regulisane, prva se odnosi na dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa tokom februara. Ovo obaveštenje podnosi se na obrascu OZU i namenjeno je evidenciji angažovanja izvođača u oblasti zabavnih programa.

Druga obaveza za isti datum jeste dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom, na obrascu IOSI, za mesec februar. Uz podnošenje izveštaja poslodavci su dužni i da izvrše uplatu propisanih sredstava ukoliko nisu ispunili kvotu zapošljavanja.

Obveznici PDV da regulišu sve do 10. marta

Do 10. marta je poslednji rok za obveznike poreza na premije osiguranja i poreza na dodatu vrednost. Do tog dana podnosi se poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja na obrascu PP-PPNO, kao i plaćanje poreza za februar. Istog datuma, poreski dužnici iz člana 10. Zakona o porezu na dodatu vrednost imaju obavezu da podnesu poresku prijavu za PDV na obrascu PPPDV i izvrše plaćanje PDV-a za februar.

Najopsežniji skup obaveza prema poreskom kalendaru dospeva 16. marta. Tog dana preduzetnici i druga lica koja ostvaruju prihode od samostalne delatnosti moraju da plate akontaciju poreza na prihode za februar, kao i akontaciju doprinosa za isti mesec.

Istog datuma na naplatu dospeva i obaveza plaćanja doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu, kao i za inostrane penzionere, takođe za februar.

Do 16. marta treba podneti poresku prijavu o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva. Dokument se podnosi uz obrazac PP OD-O, uz obavezno plaćanje doprinosa za februar. Pored toga, do istog datuma podnosi se i redovna poreska prijava za PDV na obrascu PPPDV i vrši plaćanje poreza na dodatu vrednost za februar.

Obveznici koji su u februaru ispunili jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV-a koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu, dužni su da do 16. marta dostave i obrazac PID PDV 1 za prethodni mesec. Time se evidentira promena statusa koja može imati značajne posledice po način obračuna i povraćaja PDV-a.

Takođe, 16. mart je rok za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za februar. Pravna lica su dužna da izvrše uplatu u skladu sa utvrđenom visinom akontacije.

Obračun akcize do 16. marta

Akcizni obveznici takođe imaju rok do 16. marta za podnošenje poreske prijave za obračun akcize za period od 16. do 28. februara na obrascu PP OA. Uz dokumentaciju ide i plaćanje obračunate akcize.

Istog dana podnosi se i prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju, kao i za komprimovani prirodni gas za pogon prevoznih sredstava za februar, na obrascu PP OAELKPG, uz obavezno plaćanje akcize.

Do samog kraja meseca, tačnije do 31. marta, obveznici imaju vremena da podnesu poresku prijavu na obrascu PPP-PD i plate doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunate na najnižu mesečnu osnovicu, za neisplaćene zarade za februar.

Istog datuma podnosi se i poreska prijava za obračun akcize za period od 1. do 15. marta na obrascu PP OA, uz plaćanje obračunate akcize.

