Rudari su našli sanduk sa mrtvom princezom star 50 godina: Telo je bilo očuvano, oči otvorene, koža ružičasta, a onda su počele da se dešavaju strašne stvari

Pre više od pola veka u Kemerovska oblast pojavila se legenda o „Tisulskoj princezi“. Prema priči, rudari su 1969. godine u selu Ržavčik, na dubini od 70 metara, pronašli mermerni sarkofag sa telom mlade žene savršeno očuvanim u nepoznatoj tečnosti.

Izgledala je kao da je živa – otvorenih očiju i ružičaste kože. Ubrzo su stigli vojska i KGB, mesto je zatvoreno, a sarkofag odnet u Novosibirsk.

Navodno je rečeno da je žena stara čak 800 miliona godina i da potiče iz napredne civilizacije, što bi, ako je istina, promenilo istoriju čovečanstva. Ipak, nikada nisu objavljeni zvanični dokazi, a informacije su ostale kontradiktorne i obavijene tajnom.

Vremenom su se pojavile glasine o čudnim smrtima i neobičnim pojavama na mestu otkrića. Međutim, mnogi stručnjaci sumnjaju u celu priču, navodeći da ne postoje pouzdani svedoci ni naučni dokazi, kao i da tadašnja tehnologija nije mogla da potvrdi takve tvrdnje.

Danas se Tisulska princeza smatra ili izgubljenim dokazom o drevnoj naprednoj civilizaciji – ili samo upornom sibirskom legendom.

