Porodilja iz Banjaluke hitno prevezena helikopterom u Beograd: Dijagnostikovano joj moždano krvarenje

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Pacijentkinja je uz stalni nadzor medicinskog tima helikopterom transportovana u Urgentni centar

Porodilja (34) kojoj je dijagnostikovano moždano krvarenje uspešno je helikopterom iz Banjaluke transportovana na neurohirurgiju u Beograd, saopšteno je iz Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

U saopštenju se ističe da su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske sinoć u kasnim večernjim časovima realizovali ovu zahtevnu vazdušnu medicinsku evakuaciju, i to u uz složene meteorološke prilike, što je zahtevalo dodatnu preciznost i koordinaciju svih uključenih službi.

Iz Uprave navode da je pacijentkinja, uz stalni nadzor medicinskog tima Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, helikopterom transportovana u Urgentni centar – Kliniku za neurohirurgiju u Beogradu.

- Helikopter je u Beograd sleteo nekoliko minuta pre ponoći, nakon čega je pacijentkinju preuzeo dežurni neurohirurški tim radi daljeg lečenja - navodi se u saopštenju, prenose tamošnji mediji.

Autor: D.Bošković

