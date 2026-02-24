Hemofarm ubrzava dekarbonizaciju uz jednu od najvećih industrijskih solarnih elektrana u Srbiji

Hemofarm je pustio u rad solarnu elektranu snage 4 MW na krovu svog proizvodnog kompleksa u Vršcu, što predstavlja značajnu prekretnicu u strategiji dekarbonizacije kompanije i dugoročnoj tranziciji ka poslovanju sa niskim emisijama ugljenika. Investicija, koja premašuje tri miliona evra, spada među najveće industrijske solarne projekte na krovovima u Srbiji i dodatno potvrđuje posvećenost Hemofarma integraciji održivosti u svoju fundamentalnu poslovnu strategiju.

Ova instalacija, koja se prostire na 21.000 kvadratnih metara, na 15 zgrada i obuhvata približno 8.000 solarnih panela, godišnje će proizvoditi oko pet miliona kWh obnovljive električne energije i značajno ojačati energetsku otpornost poslovanja, smanjujući potrošnju električne energije iz elektrodistribucijske mreže na lokaciji za oko 12 procenata. Tokom letnjih meseci, kada je potrošnja najveća, očekuje se da elektrana obezbedi do 50 procenata potreba objekata za električnom energijom, na taj način pomažući stabilizaciji troškova energije i smanjenju izloženosti nepredvidivim tržišnim kretanjima.

Očekuje se da će projekat sprečiti emisiju približno 3.000–3.500 tona CO₂ godišnje, što je ekvivalentno uklanjanju skoro 2.000 automobila sa puteva svake godine. Ovo podržava šire ambicije Hemofarma u domenu poslovanja u skladu sa ESG principima i pozicionira kompaniju među regionalne lidere u industrijskoj energetskoj tranziciji.

„Ova investicija predstavlja naš strateški fokus na izgradnju postojanog poslovanja, spremnog za budućnost. Proširivanjem korišćenja obnovljive energije smanjujemo naš karbonski otisak, jačamo energetsku sigurnost i stvaramo održiviju osnovu za dugoročni rast“, izjavio je Ronald Zeliger, generalni direktor Hemofarma.

Projekat, realizovan po principu „ključ u ruke“, obuhvatio je strukturno ojačanje krovne konstrukcije i implementaciju naprednog sistema za praćenje, dizajniranog da optimizuje performanse i obezbedi operativnu pouzdanost.

„Solarna elektrana prvenstveno je namenjena za sopstvenu potrošnju, omogućavajući veću predvidljivost i stabilnost troškova u snabdevanju energijom za lokaciju u Vršcu, koja je jedan od ključnih proizvodnih centara unutar STADA Grupe,“ izjavio je Vladan Stanojević, direktor lokacije Vršac.

Solarna elektrana će raditi tokom cele godine, a najveću proizvodnju ostvarivaće u periodima povećane potrošnje električne energije, dodatno podržavajući efikasnu proizvodnju i unapređujući plan dekarbonizacije kompanije.

Tokom očekivanog veka trajanja, instalacija bi mogla da spreči emisiju više od 80.000 tona CO₂, pokazujući kako ciljane energetske investicije mogu istovremeno da unaprede konkurentnost i ubrzaju klimatske akcije.

Posvećenost smanjenju emisije gasova Ova investicija je jedan od najboljih dokaza posvećenosti STADA grupe smanjenju emisija gasova koji izazivaju efekat staklene bašte (GHG) u okviru opsega 1 i 2 (Scope 1, Scope 2) GHG protokola, za -42% (2020. – 2030.) u skladu sa Pariskim sporazumom i Inicijativom za naučno zasnovane ciljeve (SBTI).

Autor: D.Bošković