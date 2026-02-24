'ZAHTEVNA VAZDUŠNA MEDICINSKA EVAKUACIJA' Detalji dramatičnog transporta porodilje iz Banjaluke za Beograd: Hitno urađena operacija glave

Porodilja (34), koja je sinoć hitno helikopterom transportovana iz Banjaluke u Beograd, nalazi se u Urgentnom centru u odeljenju šok A i, kako saznajemo, njoj je zbog moždanog krvarenja operisana glava.

Za sada nema detaljnih informacija o njenom zdravstvenom stanju u toku postoperativnog oporavka.

Podsetimo, porodilja (34), kojoj je dijagnostikovano moždano krvarenje, uspešno je helikopterom iz Banjaluke transportovana na neurohirurgiju u Beograd, saopšteno je iz Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske.

"Zahtevna vazdušna medicinska evakuacija"

U saopštenju se ističe da su pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske sinoć u kasnim večernjim časovima realizovali ovu zahtevnu vazdušnu medicinsku evakuaciju, i to u uz složene meteorološke prilike, što je zahtevalo dodatnu preciznost i koordinaciju svih uključenih službi.

Načelnik Uprave za vazduhoplovstvo Boban Kusturić istakao je da su noćne medicinske evakuacije među najsloženijim zadacima koje ova jedinica realizuje.

"Svaka vazdušna medicinska evakuacija nosi visok nivo odgovornosti, a posebno kada se izvodi u noćnim uslovima i pod otežanim vremenskim okolnostima. Zahvaljujući obučenosti posada i dobroj koordinaciji sa medicinskim timovima, pacijentkinja je bezbedno i u najkraćem mogućem roku transportovana na dalje lečenje", rekao je Kusturić.

