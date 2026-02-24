Srbija bruji o potezu ovog čoveka: Stefan je izgubio novčanik sa svim parama i karticama, a onda...

U Beogradu se dogodila priča koja vraća veru u ljude. Pošteni nalazač vratio Stefanu novčanik u kojem su bile pare i kartice.

U moru teških vesti, s vremena na vreme pojavi se priča koja nas podseti da ljudskost i poštenje nemaju cenu.

Jedan takav gest, koji je "zapalio" društvene mreže, dogodio se na stajalištu kod bolnice "Dr Dragiša Mišović" u Beogradu, a glavni akter je čovek koji je dokazao da "ima nade za nas".

Sve je počelo kada je na popularnoj Fejsbuk stranici "Izgubljeno-nađeno" osvanula objava koja je u sekundi podigla Srbiju na noge.

"Unutra su dokumenta i sav novac"

Pošteni nalazač, koji nije želeo da zadrži tuđe, objavio je hitan apel kako bi pronašao vlasnika izgubljenog novčanika.

"Pozdrav. Možete li objaviti da je na stajalištu kod bolnice "Dr Dragiša Mišović" pronađen novčanik sa dokumentima na ime Stefan R. (2002. godište). Pored dokumenata, u novčaniku su i platne kartice i novac. Novčanik je ostavljen u policijskoj stanici u Majke Jevrosime", glasila je poruka koja je momentalno izazvala lavinu reakcija.

"Ima nas još dobrih i poštenih!"

Komentari ispod objave nizali su se brzinom svetlosti. Dok su mnogi delili objavu kako bi Stefan što pre saznao da su mu stvari na sigurnom, drugi nisu krili oduševljenje činom nepoznatog Beograđanina.

"Bravo, bravo... ima nas još dobrih i poštenih! Ima nade za ovaj svet", glasio je jedan od komentara.

Srećan kraj potrage

Drama je, na sreću, trajala kratko. Ubrzo nakon što je vest obišla mreže, stigla je najlepša potvrda - vlasnik se javio! Stefan je preuzeo svoje stvari, a priča se završila onako kako bi svaka trebalo - srećnim krajem i vraćenom verom u ljude.

Ovo je još jedan dokaz da, uprkos brzom životu i otuđenosti, u Beogradu i dalje žive ljudi kojima je obraz važniji od bilo kog iznosa u novčaniku.

Autor: S.M.