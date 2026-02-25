AKTUELNO

Društvo

Stiže novac za ove građane Srbije: Evo kako da se prijavite

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com, Pink.rs ||

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić najavio je da će javni poziv za podsticaje po hektaru u iznosu od 18.000 dinara, biti raspisan u ponedeljak, 2. marta i da se neće čekati da se javni poziv završi, već će se isplate vršiti odmah po dobijanju i obradi zahteva.

"Plan je da se novac isplati do kraja marta. Računima će morati da se pravda za šta su pare potrošene, a ko ne bude opravdao računima da su sredstva potrošena namenski, vratiće novac sa zateznom kamatom", rekao je on na današnjoj 27. sednici Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Skupštine Srbije na kojoj su razmatrani problemi u mlekarstvu i stanje u govedarstvu u Srbiji.

Glamočić je dodao i da će druga rata biti pred jesenju setvu i da neće biti manja nego prošle godine, što je, kako je naglasio dezinformacija koja se pojavila u javnosti.

Prema njegovim rečima, tada će više dobiti oni koji se bave intenzivnom proizvodnjom.

Ministar je najavio i da uskoro počinje isplata premije za mleko za četvrti kvartal, a da će od naredne nedelje poljoprivrednicima na raspolaganju biti i najpovoljniji subvencionisani krediti sa kamatnom stopom od nula do tri odsto.

Glamočić je na današnjoj sednici Odbora za poljoprivredu koja je trajala skoro šest sati govorio i o aktuelnoj situaciji u mlekarstvu navodeći da se nastavlja redovan otkup mleka u punim količinama i da neće biti ni smanjenja, ni obustave otkupa.

Foto: Pixabay.com

On je podsetio da je resorno ministarstvo već ispunilo četiri od šest obećanja koja su data poljoprivrednicima na sastanku održanom u petak precizirajući da se prvo obećanje odnosi na ukidanje prelevmana za prasad do kraja godine, drugo na uvođenje prelevmana na mleko u prahu, a treće na izmenu sertifikata za uvoz mesa iz Španije zbog pojave afričke kuge svinja kod divljih svinja u toj zemlji.

Prema njegovim rečima, četvrto obećanje se odnosi na konsultacije sa Evropskom komisijom, koje će, kako je rekao biti održane sutra u 10 časova u onlajn formatu.

Glamočić je poručio da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede nastavlja da sprovodi redovne mere i da radi na ispunjenju preostalih obećanja datih poljoprivrednicima.

Ministar je rekao i da će drugi predlozi zaključaka Odbora za poljoprivredu biti sagledani u skladu sa budžetskim mogućnostima.

"Svi moramo biti odgovorni u komunikaciji sa ljudima i da ne dajemo lažna obećanja", rekao je Glamočić.

Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Skupštine Srbije na današnjoj 27. sednici koja je trajala skoro šest sati razmatrao je probleme u mlekarstvu i stanje u govedarstvu i preporučio je da se u narednom periodu posveti pažnja i problemima u svinjarstvu, voćarstvu i povrtarstvu.

Foto: Tanjug/Dejan Živančević

Predsednik tog odbora Marijan Rističević se zahvalio svim učesnicima danjašnje sadnice naglašavajući da problemi koji su danas izneti nisu vezani samo za resorno ministarstvo veći i za sve organe vlasti u Srbiji.

"Naša obaveza je da na svaki način pomognemo i da damo neke konstruktivne predloge kako i na koji način da rešimo ovo što se dešava. Meni je žao, ali moj utisak je da će ovo ipak malo potrajati zbog upotrebe politike", rekao je Rističević.

On je naveo i da se u predlogu zaključaka, između ostalog, pozivaju poljoprivrednici da odustanu od blokada puteva i sprečavanja slobode kretanja građana, kao i da probleme rešavaju dijalogom sa predstavnicima Vlade i Ministarstvom poljoprivrede.

Autor: A.A.

