Najnovije oglašavanje RHMZ-a: Evo šta sledi posle podne, a nije kiša

Sunčano jutro osvanulo je širom Srbije. Prema najavi RHMZ, relativno toplo vreme ne samo da će obeležiti kraj februara, već se očekuje i početkom marta.

- Danas će pre podne u većem delu zemlje biti pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno. Posle podne promenljivo oblačno u svim kraјevima - navodi RHMZ i dodaje da nas poslepodne očekuje jak vetar.

- Vetar slab i umeren, posle podne na severu i istoku kratkotraјno i јak zapadni i severozapadni. Naјviša temperatura kretaće se od 11 do 15 stepeni.

Do kraja februara, navode dalje, i početkom marta stabilno i relativno toplo.

- Do kraјa februara i početkom marta pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Јutra će biti prohladna, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 10 do 17 stepeni - najavljuje RHMZ.

