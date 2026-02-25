AKTUELNO

Društvo

Najnovije oglašavanje RHMZ-a: Evo šta sledi posle podne, a nije kiša

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: J.Nerić ||

Sunčano jutro osvanulo je širom Srbije. Prema najavi RHMZ, relativno toplo vreme ne samo da će obeležiti kraj februara, već se očekuje i početkom marta.

- Danas će pre podne u većem delu zemlje biti pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima promenljivo oblačno. Posle podne promenljivo oblačno u svim kraјevima - navodi RHMZ i dodaje da nas poslepodne očekuje jak vetar.

- Vetar slab i umeren, posle podne na severu i istoku kratkotraјno i јak zapadni i severozapadni. Naјviša temperatura kretaće se od 11 do 15 stepeni.

Do kraja februara, navode dalje, i početkom marta stabilno i relativno toplo.

- Do kraјa februara i početkom marta pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Јutra će biti prohladna, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 10 do 17 stepeni - najavljuje RHMZ.

pročitajte još

ANGELINA TOPIĆ PRESKOČILA 2 METRA I POSTAVILA NOVI REKORD: Istorijski skok mlade srpske atletičarke!

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Kiša

#RHMZ

#Srbija

#Vremenska prognoza

POVEZANE VESTI

Društvo

DANAS NA JUGU I DO 40 STEPENI, A POSLE PODNE KIŠA U OVIM DELOVIMA ZEMLJE: Očekuje nas vremenski rolerkoster!

Društvo

SLEDI PREOKRET VREMENA: Stižu prljava kiša i jak južni vetar, a ovaj dan doneće i 20 stepeni!

Društvo

STIŽU PLJUSKOVI! RHMZ izdao najnovije upozorenje: Od ovog datuma pad temperature

Vesti

STIŽE TROPSKA VRUĆINA, A ONDA ĆE SE SRUČITI NEVREME! Ovaj dan će u Srbiji biti najvreliji, a evo šta donosi početak septembra

Društvo

TOKOM VEČERI ĆE PLJUŠTATI KIŠA! Najnovije oglašavanje RHMZ: Sledeće nedelje oblačno s padavinama, a poznat datum i kada se očekuje PORAST TEMPERATURE

Društvo

SPREMITE SE, STIŽE NAM PRVI TOPLOTNI TALAS! RHMZ upalio meteo alarm u celoj Srbiji, detaljna prognoza za TROPSKE DANE