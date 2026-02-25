Objavljen NOVI ROK: Evo do kada možete da ispravite tehničke greške za upis prava na nepokretnosti!

Građani imaju još vremena da isprave tehničke greške prilikom upisa prava na nepokretnosti – novi rok traje do 10. marta, saopštio je Đorđe Milić, direktor Agencije za prostorno planiranje i urbanizam.

Tokom ovog perioda građani mogu da dopunjavaju predmete, podnose prigovore i ispravljaju eventualne tehničke greške.

„Mi imamo rok od 8. februara do 10. marta, gde mogu da se dopunjavaju predmeti, da se daju prigovori i eventualno da se ispravi neka tehnička greška“, izjavio je Milić za Javni servis Srbije.

Potvrde koje izdaje Agencija predstavljaju osnov za upis u Katastar i direktno se dostavljaju Republičko-geodetskom katastru. Do sada je izdato oko 1.000 takvih potvrda, a zahtevi se obrađuju redosledom prijema.

„Ne izdaju se rešenja, vrši se direktan upis na osnovu potvrda koje izdaje agencija. Sprovodimo vrlo odgovoran zadatak da konačno izvršimo upise objekata koji do sada nisu bili upisani u Katastar“, dodao je Milić.

Građani koji su podneli zahteve dobiće obaveštenje putem imejla ili telefona o obavezi plaćanja naknade, sa rokom od 30 dana za uplatu.

„Potvrda ima izvršni karakter i šalje se direktno katastru, ali vi dobijate obaveštenje da je izvršen upis i da treba da izvršite uplatu naknade“, pojasnio je Milić.

Autor: D.S.