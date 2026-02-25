Oglasila se Eparhija raško-prizrenska o Velikom postu! Važno je: Ovo nikako ne sme, roditelji moraju to čuti

Debata o postu kod dece često zbunjuje roditelje jer ne postoji jedinstveno pravilo koje bi se primenjivalo na sve uzraste. Stručnjaci ističu da mala deca nemaju iste potrebe za postom kao odrasli, jer još nisu razvila navike i obrasce ponašanja koji kod odraslih zahtevaju duhovno i telesno uzdržavanje.

Povodom ove situacije oglasila se i Eparhija raško-prizrenska i rešila dilemu.

Deca NIKAKO ne treba da poste, a razlog je vrlo jednostavan, objasnili su u Eparhiji - deca još ne poseduju one strasti, nagone i grehove kao odrasli.

Deca ne poste na isti način kao odrasli i u ranom uzrastu za njih post nije nužan. Razlog je jednostavan – mala deca još nisu razvila navike i obrasce ponašanja zbog kojih post kod odraslih ima značaj u oblikovanju discipline i samokontrole. Ipak, to ne znači da se deca u potpunosti oslobađaju iskustva posta – način i obim zavise pre svega od roditeljskog pristupa i njihove pažnje prema telesnim i emocionalnim potrebama deteta

Roditelji često postavljaju pitanje: do kada je "dete“ dete? Dečije doba prolazi kroz više faza – odojče, rano detinjstvo, predškolski uzrast, školski uzrast, pubertet – i za svaku fazu se može primeniti drugačiji pristup. Jedan princip za sve uzraste ne funkcioniše.

U praksi postoje dve krajnosti. Neki roditelji nametnu strogi post od malih nogu, što može izazvati odbojnost prema uzdržavanju kada dete odraste. Drugi potpuno izbegavaju post, pa deca teško razvijaju osećaj discipline i samokontrole. Obe krajnosti mogu biti štetne po duhovni i emocionalni razvoj deteta.

Stručnjaci savetuju da roditelji postupno uvode decu u praksu posta, u skladu sa uzrastom i razumevanjem. Kod mlađe dece post se može ograničiti na jednostavna pravila, kao što su izostanak poslastica ili uvođenje posebnih dana sa drugačijom ishranom. Kod starije dece, post može postati oblik ličnog izbora, uz objašnjenje svrhe i značaja.

- Cilj je privikavanje, a ne prisila. Deca treba da uče razliku između običnih i posebnih dana i da razvijaju osećaj odgovornosti - objašnjavaju stručnjaci.

Pristup postu treba da ide ruku pod ruku sa uvođenjem u druge oblike duhovne discipline, poput razgovora o vrednostima, učenju o pravilima i razumevanju odgovornosti. Roditelji koji vode duhovni život mogu najbolje proceniti kada i kako dete treba da uči o postu, uz kontinuiranu podršku i objašnjenje.

Postepeno privikavanje deteta na post i druge duhovne prakse pomaže mu da razvije samopouzdanje, osećaj discipline i sposobnost da samostalno donosi odluke. Stručnjaci naglašavaju da je važno pronaći zlatnu sredinu i ne preterivati ni u jednoj krajnosti. Pravi balans omogućava detetu da odrasta s razumevanjem i poštovanjem prema pravilima, a roditeljima pruža sigurnost da brinu o njegovom telesnom i emocionalnom razvoju.

Autor: A.A.