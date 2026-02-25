Maćeha terala Maru da jede meso rođene sestre... Ovo je SPRSKA VERZIJA PEPELJUGE, morbidnija je nego što mislite!

Da li ste znali da postoji i srpska verzija, mnogo jezivija od one koju je Dizni preneo na animirane pokretne slike?

U čarobnom svetu bajki, tamo gde svi "žive srećno dok ih smrt ne rastavi", posebno mesto zauzima priča o nepravedno ponižavanoj devojci čija se sudbina, usled srećnih okolnosti, iznenada menja. Javljala se u bezbroj varijanti, a najpoznatija je Pepeljuga koju su, po motivima iz dela Šarla Peroa, početkom 19. veka kreirala Braća Grim. No, da li ste znali da postoji i srpska verzija, mnogo jezivija od one koju je Dizni preneo na animirane pokretne slike?

Kada je devojka po imenu Pepeljuga ostala bez roditelja, nastavila je da živi sa zlom maćehom i groznim polusestrama. Bila je primorana da radi najteže poslove u kući, sve dok joj jednog dana nije stigla pozivnica za kraljevski bal. Kako nije stigla da sašije haljinu, jer je morala da završi sve obaveze, pomogli su joj miševi, ptice i dobra vila, koja ju je upozorila da će čarolija trajati samo do ponoći.

Pošto je zaboravila na vreme dok je plesala sa princom, u žurbi da stigne kući Pepeljugi je na stepeništu spala staklena cipelica. Ali, zaljubljeni princ odlučio je da je potraži... I već znate – cipelica je samo njoj odgovarala, pa su se venčali i "živeli srećno do kraja života". Međutim, ovdašnja verzija, koju je zabeležio Vuk Karadžić u "Srpskim narodnim pripovjetkama", imala je drugačiji zaplet i kraj za koji nismo sigurni da li je baš hepiend.



Prema tom zapisu, tri devojke čuvale su goveda i prele vunu oko jedne duboke jame, kada im je prišao starac sa dugom belom bradom i upozorio ih da budu budu oprezne, jer ako nekoj vreteno upadne u ambis, njena majka pretvoriće se u kravu.

Čudeći se ovim rečima, sve tri devojke približile su se jami i počele da razgledaju. U tom trenutku, najlepšoj upadne vreteno u duboku mračnu rupu. Kada se uveče vratila kući, umesto majke je zatekla – kravu.

Shvativši da je kriva, počela je da sa ostalim životinjama na pašu vodi i kravu, koja je nekad bila njena majka. Otac se kasnije oženio zlom udovicom, koja je pastorku maltretirala jer je bila mnogo lepša od njene kćeri. Svakodnevno je nalazila razloge da je kinji i muči. Jednom joj je pod pretnjom ubistvom dala ogromnu količinu vune da isprede. Devojka je plakala, ali krava – njena majka – pomogla joj je zahvaljujući magiji.

Maćeha je, međutim, saznala za to i naredila je mužu da zakolje kravu. No, pre smrti krava je poručila ćerki da ne plače i da ne jede njeno meso, već da pokupi kosti i sahrani je iza kuće. Kada joj bude teško, uvek može da dođe na njen grob.

"Đevojci je ovoj bilo ime Mara, ali kako je poslije toga najviše radila i slušala u kući: nosila vodu, gotovila jelo, prala sudove i radila sve ostale poslove, i kako se tako najviše oko vatre nalazila, prozovu je maćeha i njezina kći Pepeljugom", zapisao je Vuk Karadžić.

Kako joj je bilo zabranjeno da ide u crkvu sa porodicom, jer je morala da sređuje kuću, jedne nedelje je, tužna i uplakana, otišla na mesto gde je sahranila majku. Tamo su je sačekali golubovi sa predivnom odećom.

I, baš kao u priči Braće Grim, ptice su obavile kućne poslove, a Pepeljuga Mara spremila se i otišla u crkvu. Tamo su svi zanemeli pred njenom lepotom. Među zadivljenim narodom našao se, gle čuda, i carev sin. Narednih nedelja odvijao se isti scenario, dok nije izgubila papuču. Mladi carević je obilazio selo kako bi je pronašao. Tako je stigao i do njene kuće. Kada je pitao maćehu ima li kćer, ona mu izvede svoju.

"Ali, papuča nije mogla ni na prste da se navuče... Onda carev sin zapita imaju li u kući još kaku đevojku, a ona mu reče da nemaju. U tom pijevac skoči na korito i zapjeva: 'Evo je pod koritom!'. Maćeha ga otjera, ali carević, čuvši to, potrči ka koritu, te ga digne. Kad pod njim ona ista đevojka što je bila u crkvi i u onijem istijem haljinama, samo bez papuče na desnoj nozi. Kad je ugleda, on se gotovo obeznani od radosti, pa joj brže bolje papuču nazuje i odvede svome dvoru".

I eto, živeli su srećno do kraja života. No, tu se priča završava. Majka, koja je podnela žrtvu za svoje dete, nije čudom oživela, niti je zla maćeha kažnjena za svoja (ne)dela. Zbirka pripovedaka koje je prikupio Vuk Karadžić i u kojoj se našla srpska Pepeljuga objavljena je 1853. godine, četiri decenije nakon verzije Braće Grim.

Autor: D.Bošković