HISBAS CENTAR VAS POZIVA: Humanitarno veče posvećeno deci i porodicama kojima je podrška najvažnija

Koraci su lakši kad se dele.
HISBAS centar poziva vas na humanitarno vinsko veče koje će se održati 26. februara 2026. godine u 19 časova u Restoranu Izlog. Ovaj događaj organizuje se sa ciljem podrške održivosti HISBAS centra, koji svakodnevno pruža stručnu pomoć i podršku deci i porodicama kojima je ona najpotrebnija.
Veče je posvećeno zajedništvu, poverenju i veri da nijedan važan korak ne treba praviti sam. Kupovinom ulaznice u iznosu od 4.000 RSD, svaki gost direktno doprinosi daljem radu i stabilnosti centra.
Uz muziku Tijane Bogićević i atmosferu ispunjenu solidarnošću, HISBAS poziva sve prijatelje, saradnike i ljude dobre volje da zajedno naprave korak više – za one kojima je podrška najpotrebnija.
HISBAS Centar nastao je iz jednostavne, ali važne potrebe: da svako dete u Srbiji ima pravo na kvalitetnu, savremenu i kontinuiranu terapijsku podršku.
Centar je namenjen deci sa neurorazvojnim teškoćama i njihovim porodicama, uz pristup koji je istovremeno stručan, topao i dugoročno usmeren na funkcionalni napredak deteta.
Za nas su stručnost, kontinuirane edukacije i stalno usavršavanje na prvom mestu — jer samo tako možemo svakom detetu pristupiti na najbolji mogući način. Težimo da se izdvojimo kvalitetom, jer verujemo da je upravo kvalitet presudan za napredak i dugoročni razvoj.
Naš najvažniji cilj je da izgradimo stabilan i održiv sistem podrške — platformu koja će omogućiti besplatne terapije za decu i porodice kojima je pomoć najpotrebnija, i da nijedno dete ne ostane bez šanse za napredak zbog finansijskih prepreka.
Autor: D.Bošković