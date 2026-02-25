HISBAS CENTAR VAS POZIVA: Humanitarno veče posvećeno deci i porodicama kojima je podrška najvažnija

Koraci su lakši kad se dele.

HISBAS centar poziva vas na humanitarno vinsko veče koje će se održati 26. februara 2026. godine u 19 časova u Restoranu Izlog. Ovaj događaj organizuje se sa ciljem podrške održivosti HISBAS centra, koji svakodnevno pruža stručnu pomoć i podršku deci i porodicama kojima je ona najpotrebnija.

Veče je posvećeno zajedništvu, poverenju i veri da nijedan važan korak ne treba praviti sam. Kupovinom ulaznice u iznosu od 4.000 RSD, svaki gost direktno doprinosi daljem radu i stabilnosti centra.

Uz muziku Tijane Bogićević i atmosferu ispunjenu solidarnošću, HISBAS poziva sve prijatelje, saradnike i ljude dobre volje da zajedno naprave korak više – za one kojima je podrška najpotrebnija.

HISBAS Centar nastao je iz jednostavne, ali važne potrebe: da svako dete u Srbiji ima pravo na kvalitetnu, savremenu i kontinuiranu terapijsku podršku.

Centar je namenjen deci sa neurorazvojnim teškoćama i njihovim porodicama, uz pristup koji je istovremeno stručan, topao i dugoročno usmeren na funkcionalni napredak deteta.

Za nas su stručnost, kontinuirane edukacije i stalno usavršavanje na prvom mestu — jer samo tako možemo svakom detetu pristupiti na najbolji mogući način. Težimo da se izdvojimo kvalitetom, jer verujemo da je upravo kvalitet presudan za napredak i dugoročni razvoj.

Naš najvažniji cilj je da izgradimo stabilan i održiv sistem podrške — platformu koja će omogućiti besplatne terapije za decu i porodice kojima je pomoć najpotrebnija, i da nijedno dete ne ostane bez šanse za napredak zbog finansijskih prepreka.

Autor: D.Bošković